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نجم باريس يتعرض لإصابة مقلقة

12/3/2023 9:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لضربة مبكرة، خلال مواجهة لوهافر، اليوم الأحد، في الجولة 14 من عمر الدوري الفرنسي.
واضطر إنريكي لخسارة تبديل مبكر بعد مرور 7 دقائق فقط، بعد إصابة لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز.
وتعرض رويز لإصابة عنيفة في الكتف، خلال احتكاك مشترك داخل منطقة الجزاء، ولم تفلح الإسعافات الأولية في تخفيف ألم اللاعب.
واضطر المدير الفني لسان جيرمان، إلى استبدال فابيان رويز، ليشارك مكانه مانويل أوجارتي لاعب وسط منتخب أوروجواي.
ويخوض الفريق الباريسي، مواجهة لوهافر، محروما من خدمات 5 لاعبين بسبب إصابات مختلفة، وهم ماركينيوس وكيلور نافاس وكورزاوا ونونو مينديس ولوتيلييه.

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