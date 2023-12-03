نجم باريس يتعرض لإصابة مقلقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لضربة مبكرة، خلال مواجهة لوهافر، اليوم الأحد، في الجولة 14 من عمر الدوري الفرنسي.
واضطر إنريكي لخسارة تبديل مبكر بعد مرور 7 دقائق فقط، بعد إصابة لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز.
وتعرض رويز لإصابة عنيفة في الكتف، خلال احتكاك مشترك داخل منطقة الجزاء، ولم تفلح الإسعافات الأولية في تخفيف ألم اللاعب.
واضطر المدير الفني لسان جيرمان، إلى استبدال فابيان رويز، ليشارك مكانه مانويل أوجارتي لاعب وسط منتخب أوروجواي.
ويخوض الفريق الباريسي، مواجهة لوهافر، محروما من خدمات 5 لاعبين بسبب إصابات مختلفة، وهم ماركينيوس وكيلور نافاس وكورزاوا ونونو مينديس ولوتيلييه.
ملاعب
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