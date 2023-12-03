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حقل ألغام واشتباك من مسافة الصفر.. القسام توقع قوة صهيونية بكمين مُحكم

12/3/2023 9:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود شمال شرق مدينة خان يونس.

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن مجاهدوها أجهزوا بعدها على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة الصفر.

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