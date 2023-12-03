حقل ألغام واشتباك من مسافة الصفر.. القسام توقع قوة صهيونية بكمين مُحكم

حقل ألغام واشتباك من مسافة الصفر.. القسام توقع قوة صهيونية بكمين مُحكم
التاريخ
12/3/2023 9:15:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود شمال شرق مدينة خان يونس.
وقالت في بيان اليوم الأحد، إن مجاهدوها أجهزوا بعدها على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة الصفر.
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