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بيولي يسخر من أليجري ويوفنتوس

12/3/2023 9:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سخر ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، من يوفنتوس ومديره الفني، ماسيميليانو أليجري، عقب فوز الروسونيري على فروسينوني (3-1)، أمس السبت، في إطار الجولة الـ14 من الكالتشيو.
وصرح أليجري أكثر من مرة، منذ بداية الموسم الحالي، بأن يوفنتوس غير مرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي، أو المنافسة على القمة، بينما يظل هدفه دخول المربع الذهبي فقط.
وقال بيولي، في تصريحات لشبكة "DAZN": "كنا نبحث عن هذا الانتصار.. لم نفز بمباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي لمدة شهرين".
وأضاف: "يجب أن نسعى إلى القمة، ونحتاج إلى الاستمرارية لتحقيق بذلك، بينما أولئك الذين يقولون إنهم لا يهدفون للتواجد في قمة الترتيب، فذلك لأنهم لم يكونوا هناك منذ سنوات"، في إشارة إلى يوفنتوس.
ولم يتوج يوفنتوس بأي بطولة في الموسمين الماضيين، كما أن آخر لقب لأليجري يعود إلى موسم 2018-2019.
ويتصدر البيانكونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا، برصيد 33 نقطة.

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