نسبة المرأة في المناصب القيادية في تسهيلات البحرين 35%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذكرت شركة البحرين للتسهيلات التجارية أن نسبة المرأة البحرينية وصلت لـ 35% في المناصب القيادية والإشرافية والعليا.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الله بوخوة أن هذه النسبة تعكس حرص الشركة على استقطاب وتأهيل وترقية الكوادر الوطنية البحرينية بشكل عام، والمرأة البحرينية بشكل خاص، وذلك ضمن المبادرات الوطنية التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، ودور "التسهيلات" في تفعيل الطاقات النسائية في مملكة البحرين ودمجها في مختلف مسارات التنمية.
وأضاف بوخوة أن التوجه نحو تمكين وتعزيز حضور المرأة في شركة التسهيلات ينبع أيضاً من حرص الشركة على تعزيز مكانتها كإحدى المؤسسات البحرينية الرائدة في مجال تحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس الذي نص على المساواة بين الجنسين.
وقال "نطمح أن نعزز موقعنا كنموذج بحريني رائد في إدماج العنصر النسائي في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، انطلاقا من إدراكنا لأهمية إسهامات المرأة البحرينية في مجال تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية في مختلف أقسام ودوائر الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعين عاما وحتى الآن".
وأكد أيضا حرص الشركة على توفير بيئة عمل تشجع المرأة على الابتكار والتطور المهني من خلال ما تقدمه من فرص تدريب وتطوير مستمرة للموظفات، وفرص الترقية وتعزيز القيادة النسائية من خلال تعيينهن في مناصب تنفيذية رفيعة المستوى، والالتزام بتطبيق سياسات التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتحديث سياسة الموارد البشرية واستحداث مزايا مخصصة للمرأة، إضافة إلى توفير المنتجات والخدمات المبتكرة المخصصة للمرأة كــ "IMTIAZ For Her"، أول بطاقة ائتمانية مخصصة لاحتياجات المرأة اليومية في مختلف القطاعات، والخدمات التمويلية الأخرى التي تقدمها الشركة لرائدات الأعمال من النساء بشكل خاص.
وأشار إلى أن شركة البحرين للتسهيلات التجارية ستستمر في دعم الجهود الرامية لتطوير الكوادر النسائية في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي، لما لذلك من أهمية في تطوير القطاع، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل جميع الطاقات الوطنية من الجنسين، ومواصلة الارتقاء بجهود التنمية والازدهار الوطني في مملكة البحرين.
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