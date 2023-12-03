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وزير الداخلية يبحث مع وزير النقل البريطاني تبادل الخبرات في مجال أمن المطارات والطيران

12/3/2023 9:12:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، مارك هاربر وزير النقل البريطاني والوفد المرافق، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.

وقد رحب الوزير بوزير النقل البريطاني والوفد المرافق ، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تعزيز أوجه التعاون الأمني القائم وبحث المشاريع المستقبلية بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات، لافتا معاليه إلى أهمية الإطلاع على التجارب الأمنية المتميزة التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة ، بما يضمن التطبيق الدقيق لمعايير الأمن والسلامة في كافة المنافذ، ومن بينها مطار البحرين الدولي كواجهة عصرية لمملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال أمن المطارات والطيران، إنطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك على مواجهة التحديات الأمنية، بجانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية.

حضر اللقاء ، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ.

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