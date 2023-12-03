وزير الداخلية يبحث مع وزير النقل البريطاني تبادل الخبرات في مجال أمن المطارات والطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، مارك هاربر وزير النقل البريطاني والوفد المرافق، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وقد رحب الوزير بوزير النقل البريطاني والوفد المرافق ، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تعزيز أوجه التعاون الأمني القائم وبحث المشاريع المستقبلية بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات، لافتا معاليه إلى أهمية الإطلاع على التجارب الأمنية المتميزة التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة ، بما يضمن التطبيق الدقيق لمعايير الأمن والسلامة في كافة المنافذ، ومن بينها مطار البحرين الدولي كواجهة عصرية لمملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال أمن المطارات والطيران، إنطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك على مواجهة التحديات الأمنية، بجانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية.
حضر اللقاء ، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ.
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