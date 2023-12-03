وزير الداخلية يستقبل مساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشئون الإقليم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح مساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشئون الإقليم.
وفي بداية اللقاء ، رحب الوزير بالعميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح ، منوها إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تدعيم التعاون الأمني وخاصة في مجال الأمن البحري ، مشيدا الوزير بدور القوات البحرية المشتركة لشئون الإقليم في حفظ الأمن والسلامة البحرية.
وتم خلال اللقاء ، بحث التعاون والتنسيق في مجال الأمن البحري وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك.
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