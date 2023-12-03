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وزير الداخلية يستقبل مساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشئون الإقليم

12/3/2023 9:12:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح مساعد قائد القوات البحرية المشتركة لشئون الإقليم.

وفي بداية اللقاء ، رحب الوزير بالعميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح ، منوها إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تدعيم التعاون الأمني وخاصة في مجال الأمن البحري ، مشيدا الوزير بدور القوات البحرية المشتركة لشئون الإقليم في حفظ الأمن والسلامة البحرية.

وتم خلال اللقاء ، بحث التعاون والتنسيق في مجال الأمن البحري وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك.

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