سحوبات "محظوظ سبت الملايين" رقم 157 تتوج 164,746 فائزاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها 2,222,705 درهم

(MENAFN
- Ewings) 3 ديسمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب الفوز الذي حققه أحد المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، أوفى "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، بوعده في السحوبات التي تحمل الرقم 157، والتي أسفرت عن فوز 164,746 مشاركاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 2,222,705 درهم.
في حين لم يتمكن أي مشارك من الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم هذا الأسبوع، فقد حصد 164,746 فائزاً الجوائز التالية:
• فاز 50 مشاركاً بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 3,000 درهماً
• فاز 2,197 مشاركاً بالجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة ثلاثة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 68 درهماً
• فاز 27,007 مشاركاً بالجائزة الرابعة وهي مشاركة مجانية بقيمة 35 درهم لكل منهم بعد مطابقة رقمين من أصل الأرقام الخمس لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 945,245 درهم
• فاز 135,492 مشاركاً بالجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم لكل منهم بعد مطابقة رقم واحد من أصل الأرقام الخمس الفائزة لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 677,460 درهماً
• وضمن هيكلة جوائز "محظوظ" الجديدة، حيث يفوز ثلاثة من سعداء الحظ بجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون، ويحصل كل منهم على 100 ألف درهم، شهدت السحوبات التي تحمل الرقم 157 فوز المشاركين الثلاثة الذين يحملون أرقام هوية السحب 41004490، و41060320، و41035916.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الرابعة التي تبلغ قيمتها 35 درهم، والجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم، بالإضافة إلى سحب القرعة الأسبوعي المضمون، والذي يقدم جائزة بقيمة 300 ألف درهم لثلاثة فائزين بواقع 100 ألف لكل منهم.
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