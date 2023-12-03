"العربية للسيارات" وشرطة دبي تكشفان النقاب عن دورية غيَّاث الذكية

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 ديسمبر 2023 – أعلنت العربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية عن شراكتها مع شرطة دبي لكشف النقاب عن أحدث إضافة لأسطول شرطة دبي المتميّز، دورية غيّاث الذكية وغيّاث VIP . ويمثّل هذا التعاون خطوة بارزة ضمن مساعي الإمارة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة لتعزيز السلامة والأمن.
وبمناسبة وصول غيّاث بفئتيها إلى صالات العرض، أقيم يوم الأربعاء 29 نوفمبر حدث حصري في صالة عرض نيسان في منطقة ديرة، أتيحت من خلاله للحاضرين فرصة التعرّف على الميزات المتطورة للسيارة والتي تشمل التصميم الخارجي والداخلي الفريد، والإطارات المعدنية بمقاس 20 بوصة، ومصابيح LED، والسقف المرصّع بالإضاءة الخفيفة، والحجرة الأمامية المنجّدة بالجلد، والنوافذ الحاجبة للحرارة والأشعة فوق البنفسجية، والشاشة بمقاس 15.6 بوصة التي تعمل بخاصية اللمس، والشاشة بمقاس 10.65 بوصة ذات الاستخدامات المتعددة، والكاميرا بمقاس 15.6 بوصة التي تتميّز بخاصية الرؤية الليلية، وغيرها من الخصائص التي تجعل من غيّاث سيارة متكاملة تجمع ما بين الحداثة والابتكار ومميزات الأمان والسلامة.
وتعتبر دورية غيّاث الذكية تجسيدًا لإمكانيات الهندسة الحديثة، حيث تتميّز بأحدث التقنيات في مجال الأمن والدفاع والتقنيات الذكية التي تعزز من كفاءتها. وتم إطلاق اسم "غيّاث" على هذه السيارة الفريدة من نوعها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث تمثّل نقلة نوعية في مجال سيارات الشرطة والدفاع، ويتوافق تصميمها مع رؤى دبي الاستراتيجية الداعية لاستشراف المستقبل في شتى المجالات، وتم إنتاجها محليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت هذه المبادرة ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ52، تأكيداً على التزام شرطة دبي والشركة العربية للسيارات بالابتكار والتميّز في خدمة المجتمع، ويسلّط الحدث الضوء على مساعي دبي المتواصلة للتقدّم وتوظيف الإبداع لتعزيز مكانة الإمارة في المحافل الدولية.
وتستضيف الشركة العربية للسيارات دورية غيّاث الذكية التي تعرض في صالات العرض المتواجدة في منطقة ديرة وشارع الشيخ زايد في الفترة ما بين 28 نوفمبر و5 ديسمبر 2023، وتفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع ليتعرفوا على غيّاث عن قُرب.
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