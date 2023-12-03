(MENAFN
- Epress release) الصحة السعودية توصل لقاح الانفلونزا للمنازل ديلفيري
خدمة مبتكرة بالتعاون مع تطبيق شهير لتوصيل الركاب
الرياض
أتاحت الصحة السعودية خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق "كريم"، وذلك عبر خطوات إلكترونية يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح، وذلك ضمن جهود الوزارة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي وفق رؤية 2030.
وأشارت الصحة السعودية إلى أن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من الحصول عليه بكل يسر وسهولة، وستكون آلية الحجز عن طريق تطبيق "كريم"، حيث يبدأ المستخدم بالدخول على التطبيق ثم باختيار سيارة ثم يتخطى نقطة الوصول، ومن ثم اختيار موقع نقطة الانطلاق "مكان تلقي التطعيم"، يليها اختيار فئة سيارة تطعيم الإنفلونزا، وأخيرًا الضغط على زر "يلا" ليقبل كابتن الرحلة ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي، وستكون الخدمة متاحة في الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة ، وسيتم تقديم الخدمة حتى يوم 2 ديسمبر 2023 من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءً.
وأكدت الصحة على أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، حيث أشارت إلى أن اللقاح يساهم في خفض فرص الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، وإلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملون في القطاع الصحي.
الجدير بالذكر أن المبادرة بدأت للمرة الأولى في عام 2016 واستمرت حتى العام الحالي في تقديم الخدمة في موسم انتشار الإنفلونزا الموسمية بالشراكة ما بين وزارة الصحة وتطبيق "كريم" وذلك انطلاقًا من حرص وزارة الصحة على وصول الخدمات الصحية إلى المستفيدين بكل يسر وسهولة.
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