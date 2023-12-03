المدينة المثالية لقضاء العطلة: 48 ساعة في إدنبرة

(MENAFN
- Epress release) دبي، الإمارات العربية المتحدة: 30 نوفمبر 2023:
إن لم تكونوا قد زرتم إدنبرة، عاصمة إسكتلندا، فلربما تخيلتموها من قبل؛ مكاناً ساحراً بتاريخ عريق وهندسة معمارية بديعة وجمال طبيعي، وهذا صحيح، فإدنبرة تمتلك كل ذلك. أما ما قد لا تعرفونه عن إدنبرة فهو مدى اختلاف مناطق المدينة القديمة والمدينة الجديدة إحداها عن الأخرى، فلكل منهما سحره المميز، حيث تتحفنا إدنبرة بالكثير مما يمكن استكشافه، ويمكننا من قضاء أسابيع هنا ونحن نستجلي جميع المعالم والأنشطة التي توفرها. إذا كنتم تتطلعون إلى تجربة ممتعة في هذه المدينة الآسرة، فإليكم خط سير الرحلة الذي يستغرق 48 ساعة، والذي سيجعلكم تتوقون إلى العودة مرة ثانية للقيام باستكشاف جديد أكثر تعمّقاً.
ما الذي يمكن القيام به
يقول المثل الشهير: "إذا سئمت لندن، فقد سئمت الحياة"، وبالمِثْل يمكن قول الشيء نفسه عن إدنبرة، فهذه المدينة الفاتنة تمتلك ثروة من المعالم والفعاليات السياحية التي يبدو معها أن يومين لا يكفيان للإحاطة بذلك كله، لهذا فإنها، من دون أدنى شك، ستترككم متلهفين لمعاودة زيارتها مرة أخرى، فلدى هذه المدينة الكثير مما توفره للسياح الباحثين عن طيف واسع من التجارب المتعددة والمتنوعة، التي تجمع بين التشويق والتاريخ والثقافة، فضلاً عن الانغماس في مغامرات عشّاق الطعام.
وبالنسبة إلى السياح، فهناك عدد من الوجهات الجديرة بالزيارة في إدنبرة، أهمها شارع رويال مايل، وهو شارع تاريخي يربط بين قلعة إدنبرة وقصر هوليرود هاوس. وتصطف على جانبي هذا الشارع الأيقوني الشهير سلسلة من المتاجر والمطاعم، ويتحول خلال مهرجانات إدنبرة في أغسطس إلى مسرح يعجّ بالحركة للفنانين من جميع أنحاء العالم. أما في الجزء العلوي من هذا الشارع فتتوضع معظم معالم الجذب السياحي في المدينة، مثل قلعة إدنبرة التي تتربع فوق بركان خامد، وتفتخر، إلى جانب قيمتها التاريخية العالية، بمعروضات فريدة مثل جواهر التاج الإسكتلندي، وحجر القدر، فضلاً عما توفره للزوار من إطلالات بانورامية على المدينة من الأعلى.
ولعشاق التاريخ، يُنصح بشدة بالقيام بجولة في يخت بريتانيا الملكي، الذي احتفل بالذكرى السبعين لتأسيسه هذا العام، فهذا المركب الذي خدم العائلة المالكة البريطانية لأكثر من أربعة عقود يرسو الآن ملاصقاً لمركز أوشن تيرمينال التجاري، ويقدم لمحة مذهلة عن الحياة الملكية في البحر، كما أنه يعد دافعاً مثالياً لحضور الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة على الطريقة الإسكتلندية الذي يسمى هوغماناي على متن اليخت. ومما يستحق الزيارة كذلك قصر هوليرود هاوس؛ المقر الرسمي للملك في إدنبرة، وموطن التاريخ الملكي الإسكتلندي، حيث يمكنكم رؤية الغرف الملكية التي يستخدمها الملك والعائلة المالكة، وبخلاف قصر باكنغهام في لندن، فإن قصر هوليرود هاوس مفتوح للجمهور على مدار العام.
وباستطاعة محبّي هاري بوتر الشروع في جولة للوقوف على أبرز المحطات المرتبطة بتلك القصة الشهيرة في إدنبرة، والتعرف عن قرب على بعض الأماكن التي ألهمت الروائية جي كيه رولينج في كتابها المحبب هاري بوتر، كذلك فإن شارع فيكتوريا، الذي غالباً ما يرتبط ذكره بزقاق دياجون الخيالي في لندن الذي يرد في كتب وأفلام هاري بوتر، يعد أحد المعالم البارزة في هذه الجولة، حيث يقع فيه متجر ميوسيم كونتيست، وهو متجر فريد من نوعه مليء بتذكارات هاري بوتر، بما في ذلك الأوشحة المرخصة رسمياً، ونسخة طبق الأصل من مكانس نيمبوس 2001.
أما السياح الباحثون عن الإثارة، فسيجدون إدنبرة، المعروفة بأنها واحدة من أكثر المدن الأوربية المسكونة بقصص الأشباح وجهةً مثالية، حيث تنظم شركة ميركات تورز جولات المشي الحائزة على عدة جوائز، والتي تكشف النقاب عن كثير من قصص الماضي للمدينة. وفي الوقت نفسه، تأخذ جولات أخرى الشجعان فقط من السياح إلى بعض الأمكنة الأكثر رعباً في إدنبرة، بما في ذلك أقبية الجسر الجنوبي، وسجن كونفينتر.
وأما هواة المغامرة فسيكون لديهم الكثير من الأنشطة في الهواء الطلق، كالصعود إلى مقعد آرثر الواقع على أعلى نقطة في تلال متنزه هوليرود في المدينة، أو التواصل مع الشركة المنظمة للجولات السياحية بالدراجات للقيام بجولة في المدينة على الدراجة الإلكترونية. علاوة على ذلك يمكن بسهولة القيام برحلة إلى عدد من المناطق الواقعة خارج مدينة إدنبرة، وحينذاك ما عليكم سوى الصعود إلى القطار لاستكشاف الرمال الذهبية في مقاطعة شرق لوثيان، والخضرة الممتدة على طول الحدود الإسكتلندية.
أين يمكن الإقامة
توفر إدنبرة مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تلبي مختلف الأذواق والميزانيات، فإذا كنتم تبحثون عن البهجة، فإن فندق بالمورال هو الخيار الأفضل، فهو فندق فريد يوفر مناظر خلابة لأفق المدينة، إذ إن موقعه المركزي في قلب مدينة إدنبرة، بالقرب من محطة ويفرلي للقطارات على مسافة ليست ببعيدة عن مناطق الجذب الرئيسية، قد جعله خياراً ملائماً وجاذباً للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف المدينة، كذلك يمكن للضيوف الاستمتاع بوسائل الراحة الفاخرة، التي تتضمن حمامات المياه المعدنية ومركزاً للياقة البدنية ومطعماً أنيقاً.
أما فندق بريستونفيلد هاوس فيشتهر بمحيطه الفخم، حيث يقع داخل قصر باروكي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وتحيط به الحدائق المعشبة والمتنزهات، مما يوفر أجواءً هادئة للضيوف الذين يمكنهم، في أثناء إقامتهم في بريستونفيلد هاوس، الوصول بسهولة إلى مناطق الجذب الشهيرة في إدنبرة، بما في ذلك شارع رويال مايل، وقلعة إدنبرة، وقصر هوليرود هاوس، ومقعد آرثر. وبالنسبة إلى أولئك الذين يبحثون عن الرومانسية الخالصة، فما عليهم إلا الإقامة في فندق ويتشري باي ذي كاسل، الذي يقع في قلب مدينة إدنبرة في شارع رويال مايل، بجوار قلعة إدنبرة مباشرةً، ويشتهر مطعم الفندق بتجربة تناول الطعام الفاخرة والاستثنائية، كما يعد واحداً من أفضل المطاعم التي تقدم المحار في المدينة، إن لم يكن في إسكتلندا كلها، والمطعم كذلك ذائع الصيت في المأكولات الإسكتلندية التي تتميز بمكونات محلية المصدر، حيث يستخدم المطعم المنتجات الموسمية في إعداد الأطباق المبتكرة التي تظهِر أفضل ما في تراث الطهو في إسكتلندا.
وفي موقع متميز من إدنبرة الجديدة، يقع فندق رائع آخر، وهو أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في لائحة اليونسكو، إنه فندق نيرا كاليدونيا الذي يوفر مجموعة من الغرف والأجنحة المجهزة تجهيزاً جيداً، بما في ذلك جناح الجاكوزي، كما أن ديكور الفندق يجمع بين التصميم المعاصر والعناصر الإسكتلندية الكلاسيكية، مما يمنح المقيمين فيه إحساساً مختلفاً بالمكان. أيضاً يعد فندق ماركيت ستريت خياراً ممتازاً إن كنتم تبحثون عن إقامة معاصرة، فمعظم غرفه تتيح إطلالات رائعة على تلّ كالتون هيل؛ المعلم البارز في إدنبرة، وبالمثل يُعد بار نور لوفت الموجود على السطح من أبرز ما يميز هذا الفندق، فهو مكان رائع للاستمتاع بالكوكتيل مع مناظر خلابة للمدينة من الأعلى. وللاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها بجانب الماء، يمكنكم اختيار فندق فينغل، وهو عبارة عن سفينة إمداد للمنارات سابقاً تم تحويلها إلى فندق، من نمط الفنادق البوتيكية الصغيرة والأنيقة، يضم مجموعة من المقصورات والأجنحة الفاخرة، مع ديكور أنيق على الطراز البحري، وفي هذا الفندق يقدم مطعم ذي لايت هاوس قائمة مستوحاة من المكونات الإسكتلندية والمحلية. وأمام أولئك المهتمين بالإقامة في المناطق الريفية بالقرب من إدنبرة، العديد من الخيارات المتاحة، كالتخييم في خيمة عادية، أو المبيت في مقطورة، أو التخييم مع الخدمات ووسائل الراحة، أو المبيت في البيوت الخشبية.
أين تتناولون طعامكم
في عالم فن الطهو، تعد إدنبرة مقصداً مثالياً للأبيقوريين الباحثين عن اللذة الحسية والروحية، فهي ببساطة تزخر بالمطاعم القادرة على إرضاء غالبية الأذواق الراقية، إلى جانب توفير مجموعة متنوعة من الأماكن لتذوق المأكولات الإسكتلندية الأصيلة، وتفتخر هذه المدينة بوجود تشكيلة مثيرة للإعجاب من المطاعم التي تحتفي بالمأكولات العالمية من مختلف أنحاء العالم. وتحظى سلسلة مطاعم هوايز بتقدير عالٍ، ولها عدد من الفروع في إدنبرة، ويقدم كلّ منها تجربة طعام ممتعة، ومعروفة بتركيزها على المطبخ الإسكتلندي والمكونات ذات المصدر المحلي، لذلك إن كنتم تبحثون عن شيء استثنائي حقاً، فاحجزوا طاولة في مطعم سيكس باي نكو أدنبرة ، وللعِلم، ينطوي مفهوم سيكس باي نكو على تقديم قائمة تذوق ذات أسعار ثابتة تتغير كل ستة أسابيع، مما يسمح لرواد المطعم بتجربة مجموعة متنوعة من أنواع ونكهات المأكولات، حيث يتم إعداد كل قائمة بعناية فائقة لتوفير تجربة طعام فريدة من نوعها، وغالباً ما تكون مستوحاة من مختلف المأكولات أو المؤثرات الثقافية أو المكونات. ويعد كذلك مطعم ماكارز ماش بار من المطاعم الشهيرة والمعروفة بتركيزه على تقديم الأطباق الإسكتلندية التقليدية بلمسة عصرية، فطهاته يختارون بعناية تشكيلاتٍ من المنتجات المحلية لإعداد أطباق الباتا الصغيرة مع أكياس من النكهة، كما أن المطعم يتميز بمجموعة متنوعة من أطباق البطاطس المهروسة، إلى جانب مجموعة مختارة من الأطباق المستوحاة من المطبخ الإسكتلندي مثل الهاغيس، والستوفيز، والنقانق، وأكثر من ذلك.
ولتحظوا بتجربة مثالية وأصيلة، توجهوا إلى إنجلز ويذ باغبايبس، وهو مطعم يُدار عائلياً، ويشتهر بمأكولاته الإسكتلندية وأجوائه المعاصرة وموقعه المتميز في شارع رويال مايل التاريخي في قلب مدينة إدنبرة القديمة، وتتميز قائمة المطعم عادةً بمجموعة من الأطباق التي تبرز أفضل مكونات المأكولات الإسكتلندية وتقاليد الطهو فيها. أما فندق كيتشين فسيكون خياراً جيداً إن كنتم تبحثون عن مطعم حائز على نجمة ميشلان، إذ غالباً ما يوصف أسلوب الطبخ في هذا المطعم بأنه مزيج من التقنيات الفرنسية، مع التركيز القوي على المكونات الإسكتلندية، فنحصل على أطباق مبتكرة ومتجذرة في التقاليد في آن واحد، ونظراً إلى السمعة والجودة التي يتميز بهما المطعم فإنه يعد خياراً يحظى بشعبية كبيرة لتناول الطعام الفاخر في إدنبرة، ومن المستحسن الحجز مسبقاً، وفي السياق ذاته فإن مطعم بيرسلين واحد من المطاعم الجديدة المذهلة التي تقدم المأكولات الفاخرة من دون طقوس حضور رسمية، حيث ستكونون أمام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق الطازجة التي تمنحكم النكهة المكثفة والعالية الجودة مع كل لقمة. ولتعيشوا تجربة فريدة لا تُنسى في إدنبرة، انطلقوا في جولة إدنبرة للجبن أو جولة طعام إدنبرة السرية. حيث ستعرّفكم هاتان الجولتان على الحرفيين المحليين الشغوفين الذين يكرسون جهودهم لضمان عدم شعوركم بالجوع مطلقاً في أثناء استكشافكم للمدينة.
كيف تَصِلون إلى إدنبرة
يمكن الوصول بسهولة إلى إدنبرة بوسائل النقل المختلفة، فغالبية خدمات القطارات تنتهي في محطة إدنبرة ويفرلي للسكك الحديدية في وسط مدينة إدنبرة ، على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من شارع رويال مايل، وفي حال قررتم أن تستقلوا الحافلة، فأمامكم محطة حافلات إدنبرة الواقعة في ميدان سانت أندرو في قلب المدينة، وللتخطيط للقيام برحلة بالحافلة، ثمة موقع إلكتروني تجدون فيه معلومات وافية، أما بالنسبة إلى القادمين جواً إلى إدنبرة، فإن المطار الواقع غرب المدينة يوفر وصولاً مريحاً إلى وسط المدينة عبر الحافلات، أو الترام، أو سيارات الأجرة، وعند اعتماد الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية والرغبات، فإنه تتوفر رحلات بالحافلة من المطار إلى وسط المدينة مقابل 5.50 جنيهاً إسترلينياً فقط، مع إمكانية شراء التذاكر من أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
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