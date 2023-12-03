مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأحد، عند مستوى 1,941.20 بارتفاع قدره 1.43 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.





كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 740.60 بارتفاع وقدره 1.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.





وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، 830 ألفا و590 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 177 ألفا و869 دينارا تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.





وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم

قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 64.04% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.