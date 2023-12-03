مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأحد، عند مستوى 1,941.20 بارتفاع قدره 1.43 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 740.60 بارتفاع وقدره 1.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، 830 ألفا و590 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 177 ألفا و869 دينارا تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 64.04% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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