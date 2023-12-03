هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تنظم ملتقى تعزيز تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالشراكة مع مايكروسوفت، وثنك سمارت للتطوير والتدريب، ملتقى تعزيز تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي 2023، والذي تم خلاله استعراض أبرز جهود القطاع العام بمملكة البحرين في مجال التحول الرقمي، وتكريم مجموعة من الكوادر الحكومية التي حظيت بفرصة التدريب ضمن برنامج (فرصتي)، الذي أطلق في العام 2019 بالتعاون بين الهيئة ومايكروسوفت، وثنك سمارت، وهو بمثابة منصة رئيسية لتنمية المهارات الأساسية للموظفين الحكومي، التي أسهمت في تزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة في المجال التقني وتمكينهم من تقديم المبادرات القائمة على الإبداع والابتكار.







وألقى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة كلمة أكد فيها أنه مع توجه المزيد من المواطنين والمقيمين نحو إجراء معاملاتهم الحكومية إلكترونيًا، فقد كان من الأهمية بالنسبة للهيئة، ضمان توفير أفضل الخدمات والقنوات الإلكترونية، التي تلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية، وأنه ومن خلال برنامج فرصتي تم إعداد وتأهيل أكثر من 100 موظف حكومي، وهو ما يتماشى مع التزام الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية آمنة وفعالة تعزز ثقة الجمهور في القدرات الحكومية المتقدمة من خلال تزويدهم بأفضل تجربة رقمية ممكنة.







وقال الدكتور المطاوعة إن برنامج فرصتي، منذ انطلاقه حتى اليوم، ساهم في تدريب واعتماد المئات من موظفي القطاع العام في تطبيقات مايكروسوفت 365 وخدمات أزور وتحليلات البيانات، مما عزز التمكين الرقمي لدى مختلف الوزارات. لافتًا إلى أن "ثنك سمارت" تمكنت من تدريب 156 مرشحا، تم اعتماد 90 منهم من خلال اختبارات مايكروسوفت، على أن تتقدم المجموعات القليلة المتبقية للامتحان بحلول نهاية هذا العام.







وأوضح أن برنامج فرصتي يقوم بدور مهم في تعزيز المنافسة بين موظفي الحكومة، وتحفيزهم على تبني الإبداع والابتكار في تقديم خدمات حكومية حديثة ومتطورة، مؤكدًا أن ذلك لا يضمن استدامة هذه الخدمات فحسب، بل يتماشى أيضا مع الاحتياجات الحالية للقطاع، كما يبقيهم على دراية بأحدث التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقنيات سلسلة الكتل blockchain".







من جانبه أشاد الشيخ سيف هلال سلطان الحوسني، مدير عام مايكروسوفت في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، بتاريخ الشراكة الوطيدة التي تمتد لأكثر من 23 عامًا مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وأعرب عن فخره البالغ بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة.







وأكد الحوسني أن مايكروسوفت تلتزم بشكل وثيق مع مستهدفات البحرين الوطنية، وعبّر عن استمرار الدعم والقيادة في مجال الابتكار عبر استخدام تقنياتها بشكل استراتيجي، مع التركيز الخاص على دعم التعليم، مشيرا إلى استمرار برامج المهارات التي تقدمها مايكروسوفت، بهدف تأهيل موظفي الحكومة وتجهيزهم لمتطلبات المستقبل كما قدم شكره إلى شركة ثنك سمارت على التعاون المشترك مع ميكروسوفت في إنجاح برامج المهارات التقنية.







من جانبه أشاد السيد أحمد عطية الله الحجيري، الرئيس التنفيذي لثنك سمارت، بمشروع فرصتي للمؤسسات الحكومية، وأكد أهميته في تعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في جميع أنحاء المملكة للمساعدة على التحول الرقمي لحكومة البحرين.







وأكد الحرص على تزويد الموظفين والمدراء بأحدث المهارات اللازمة والشهادات الاحترافية من مايكروسوفت، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر، والتزام ثنك سمارت بالمساهمة في تطوير قوة عاملة ذات مهارات عالية من منطلق تعزيز الشراكة المجتمعية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقدم الأمة.







كما أعرب عن امتنانه لجميع الأفراد الذين لعبوا دورًا في تحويل هذا المشروع إلى حقيقة، وشدد على رؤيتهم المتمثلة في خلق مستقبل يمتلك فيه الموظفون الحكوميون أحدث المهارات والشهادات اللازمة للتصدي بفعالية للتحديات التي تنتظرهم في المستقبل.







الجدير بالذكر أن برنامج فرصتي هو برنامج تدريبي تم إطلاق بالشراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومايكروسوفت وثنك سمارت، وأسهم حتى اليوم في دعم عمليات التحول الرقمي بالقطاع الحكومي كما ساعد على تنمية وتطوير المهارات التقنية الأساسية لدى الكوادر الحكومية.







كما تجدر الإشارة إلى أن ملتقى تعزيز تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي 2023 أسهم في تسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي حققتها المؤسسات الرسمية في مجال التحول الرقمي.