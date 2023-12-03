هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تنظم ملتقى تعزيز تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالشراكة مع مايكروسوفت، وثنك سمارت للتطوير والتدريب، ملتقى تعزيز تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي 2023، والذي تم خلاله استعراض أبرز جهود القطاع العام بمملكة البحرين في مجال التحول الرقمي، وتكريم مجموعة من الكوادر الحكومية التي حظيت بفرصة التدريب ضمن برنامج (فرصتي)، الذي أطلق في العام 2019 بالتعاون بين الهيئة ومايكروسوفت، وثنك سمارت، وهو بمثابة منصة رئيسية لتنمية المهارات الأساسية للموظفين الحكومي، التي أسهمت في تزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة في المجال التقني وتمكينهم من تقديم المبادرات القائمة على الإبداع والابتكار.
وألقى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة كلمة أكد فيها أنه مع توجه المزيد من المواطنين والمقيمين نحو إجراء معاملاتهم الحكومية إلكترونيًا، فقد كان من الأهمية بالنسبة للهيئة، ضمان توفير أفضل الخدمات والقنوات الإلكترونية، التي تلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية، وأنه ومن خلال برنامج فرصتي تم إعداد وتأهيل أكثر من 100 موظف حكومي، وهو ما يتماشى مع التزام الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية آمنة وفعالة تعزز ثقة الجمهور في القدرات الحكومية المتقدمة من خلال تزويدهم بأفضل تجربة رقمية ممكنة.
وقال الدكتور المطاوعة إن برنامج فرصتي، منذ انطلاقه حتى اليوم، ساهم في تدريب واعتماد المئات من موظفي القطاع العام في تطبيقات مايكروسوفت 365 وخدمات أزور وتحليلات البيانات، مما عزز التمكين الرقمي لدى مختلف الوزارات. لافتًا إلى أن "ثنك سمارت" تمكنت من تدريب 156 مرشحا، تم اعتماد 90 منهم من خلال اختبارات مايكروسوفت، على أن تتقدم المجموعات القليلة المتبقية للامتحان بحلول نهاية هذا العام.
وأوضح أن برنامج فرصتي يقوم بدور مهم في تعزيز المنافسة بين موظفي الحكومة، وتحفيزهم على تبني الإبداع والابتكار في تقديم خدمات حكومية حديثة ومتطورة، مؤكدًا أن ذلك لا يضمن استدامة هذه الخدمات فحسب، بل يتماشى أيضا مع الاحتياجات الحالية للقطاع، كما يبقيهم على دراية بأحدث التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقنيات سلسلة الكتل blockchain".
من جانبه أشاد الشيخ سيف هلال سلطان الحوسني، مدير عام مايكروسوفت في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، بتاريخ الشراكة الوطيدة التي تمتد لأكثر من 23 عامًا مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وأعرب عن فخره البالغ بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة.
وأكد الحوسني أن مايكروسوفت تلتزم بشكل وثيق مع مستهدفات البحرين الوطنية، وعبّر عن استمرار الدعم والقيادة في مجال الابتكار عبر استخدام تقنياتها بشكل استراتيجي، مع التركيز الخاص على دعم التعليم، مشيرا إلى استمرار برامج المهارات التي تقدمها مايكروسوفت، بهدف تأهيل موظفي الحكومة وتجهيزهم لمتطلبات المستقبل كما قدم شكره إلى شركة ثنك سمارت على التعاون المشترك مع ميكروسوفت في إنجاح برامج المهارات التقنية.
من جانبه أشاد السيد أحمد عطية الله الحجيري، الرئيس التنفيذي لثنك سمارت، بمشروع فرصتي للمؤسسات الحكومية، وأكد أهميته في تعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في جميع أنحاء المملكة للمساعدة على التحول الرقمي لحكومة البحرين.
وأكد الحرص على تزويد الموظفين والمدراء بأحدث المهارات اللازمة والشهادات الاحترافية من مايكروسوفت، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر، والتزام ثنك سمارت بالمساهمة في تطوير قوة عاملة ذات مهارات عالية من منطلق تعزيز الشراكة المجتمعية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقدم الأمة.
كما أعرب عن امتنانه لجميع الأفراد الذين لعبوا دورًا في تحويل هذا المشروع إلى حقيقة، وشدد على رؤيتهم المتمثلة في خلق مستقبل يمتلك فيه الموظفون الحكوميون أحدث المهارات والشهادات اللازمة للتصدي بفعالية للتحديات التي تنتظرهم في المستقبل.
الجدير بالذكر أن برنامج فرصتي هو برنامج تدريبي تم إطلاق بالشراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومايكروسوفت وثنك سمارت، وأسهم حتى اليوم في دعم عمليات التحول الرقمي بالقطاع الحكومي كما ساعد على تنمية وتطوير المهارات التقنية الأساسية لدى الكوادر الحكومية.
كما تجدر الإشارة إلى أن ملتقى تعزيز تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي 2023 أسهم في تسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي حققتها المؤسسات الرسمية في مجال التحول الرقمي.
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