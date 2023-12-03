القرية العالمية تقدم أوبريت "رؤية الإمارات" المحلمي ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 ديسمبر 2023: يستمتع القرية العالمية باحتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة مع عرض الأوبريت الملحمي "رؤية الإمارات" الذي يؤديه 24 موهوب من فناني الاستعراض.
يأخذ الأوبريت، الذي يقدم مرتين في الليلة على مدى 30 دقيقة لغاية 3 ديسمبر، ضيوف القرية العالمية في رحلة تبرز محطات دولة الإمارات والنجاحات التي حققتها طوال مسيرتها التي تبوأت في نهايتها مكانة عالمية مرموقة، وهو العرض الفني الآسر الذي يمزج بين إبداعات العروض المسرحية للأوبرا والأنغام الموسيقية والرقصات التراثية التي تتجلى من خلالها أصالة تقاليد دولة الإمارات وأصالة تراثها العريق.
ويجسّد أوبريت "رؤية الإمارات" إبداعات المخرج الإماراتي ومصمم العروض الشعبية ناصر إبراهيم، ويأخذ زوار الوجهة في رحلة إلى ماضي دولة الإمارات منذ نشأتها، مروراً بالمعاني التي تمثلها ألوان العلم، ولمحات من فترة ازدهار صيد اللؤلؤ، وصولاً إلى مستقبلها الذي نعيشه اليوم ازدهاراً وحضارةً.
سيحتضن المسرح الرئيسي في القرية العالمية أوبريت رؤية الإمارات حتى 3 ديسمبر 2023.
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