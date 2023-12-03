سعادة إيمان راشد سيف: عيد الاتحاد يوم اعتزاز وفخر نحتفل فيه بحب الوطن وتأكيد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة

(MENAFN
- Misbar Communications) أكدت سعادة إيمان راشد سيف، مدير عام إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أن عيد الاتحاد يوم اعتزاز وفخر نحتفل فيه بحب الوطن وتأكيد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة، وفي هذا اليوم نستحضر بالوفاء والعرفان المسيرة المظفرة لمؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" واخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها.
وقالت سعادة إيمان راشد سيف "بكل فخر واعتزاز أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، كما يسرني أن أتوجه بالتهنئة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، التي أنارت الدرب لنا في سعينا نحو تحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة لكافة أفراد المجتمع
وأضافت سعادة إيمان راشد سيف: إن ملحمة الاتحاد أثبتت نجاحها إقليمياً وعربياً، واستطاعت أن تحقق الإنجازات الفريدة التي جعلت الإمارات في مقدمة الدول الأكثر تطوراً ونمواً واستقراراً، وغدت لها بصمة عالمية رائدة في صنع المستقبل وتبوأت مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية للتنافسية، مؤكدة حرص إدارة التثقيف الصحي والتزامها بمواصلة مسيرة الريادة والعطاء للمساهمة في إسعاد المجتمع وضمان استدامة صحته.
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