سعادة سعود سالم المزروعي: مناسبة فخر واعتزاز في المسيرة المشرفة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات بارزة

(MENAFN
- Misbar Communications) قال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: "يمثل عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز في المسيرة المشرفة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات بارزة على مدى أكثر من خمسة عقود في جميع القطاعات والميادين ما جعلها مثالاً للتقدم والتنمية والازدهار بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها ولتطلعات أبناء الدولة في إرساء مستقبل أكثر إشراقاً تحقيقاً لاستراتيجية "نحن الإمارات 2031" ورؤية "مئوية الإمارات 2071" لنكون أفضل دولة في العالم".
وأضاف سعادة سعود سالم المزروعي في تصريحه بمناسبة عيد الاتحاد: "إن هذا اليوم الوطني يجسد رسالتنا في تعزيز الوحدة والازدهار وقيم الحب والاحترام والتسامح بين جميع سكان الدولة، ونعبر في هذه المناسبة العظيمة عن امتناننا العميق للآباء المؤسسين الذين رسموا ملامح النهج التنموي المستدام الذي تسير عليه الدولة وهو ما وضعها في موقع الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونؤكد التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل باستمرار على توفير بيئة استثمارية ملهمة تدعم اقتصادنا الوطني وترفع من قدرته التنافسية".
MENAFN03122023006976014991ID1107527736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.