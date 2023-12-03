سعادة سيف محمد المدفع: مناسبة وطنية عظيمة تسمو فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بصرح اتحادنا الشامخ

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- Misbar Communications) أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة عظيمة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد، وعمق مشاعر المحبة والاعتزاز بماضينا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق، وهو تأكيد لمشاعر الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة، وتسمو فيه مشاعر الفخر بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسين بناة الاتحاد الذين بنوا نهضة الدولة وحققوا تطلعات شعب الإمارات نحو الوحدة والاتحاد.
وقال سعادة سيف محمد المدفع:" يأتي يوم الثاني من ديسمبر كل عام، ليذكرنا بنجاح قصة الاتحاد وعظمة الإنجازات، التي تم تحقيقها خلال مسيرة الإمارات، وليكون حافزاً وملهماً لنا للمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات الدولة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، التي جمعت بحكمتها شعباً بأكمله، تحت راية واحدة وروح واحدة غايتها تعزيز أواصر الاتحاد ومتانة أركانه وازدهار وسعادة شعبه".
وأضاف سعادة المدفع: " تمثل هذه المناسبة الوطنية العظيمة فرصة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بأن نواصل العمل والبناء والابتكار لتعزيز المكانة المرموقة التي بلغتها دولة الإمارات في ميادين التنافسية العالمية. متمنياً لدولتنا الحبيبة المزيد من الرفاه والأمان والسعادة وتحقيق إنجازات فريدة في مسيرتها نحو مئوية الإمارات 2071."
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