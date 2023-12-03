سعادة عبد الله سلطان العويس: عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز بماض مجيد وثقة وتفاؤل بحاضر ومستقبل مزدهر

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عيد الاتحاد الـ 52، يمثل يوم تاريخي خالد نحتفي به بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون الذين وضعوا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة لبنات دولة الاتحاد القوية التي تزداد ازدهاراً عاماً بعد عام بفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الحكيمة التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة واستراتيجيات تنموية شاملة وإنجازات عالمية تواصل فيها دولة الإمارات مسيرتها التنموية المستدامة.
وقال سعادة عبد الله سلطان العويس: في هذه المناسبة الوطنية المجيدة نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة التي تقود مسيرتنا الاتحادية من إنجاز إلى إنجاز، بناءً للدولة، واستكمالاً للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وجهودها العالمية في مضمار التنمية والاستدامة والتي تكللت باستضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 بشأن تغير المناخ في تأكيد على دور الإمارات الريادي في ترسيخ مبادئ الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، والمساهمة في صناعة مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض.
وأضاف سعادة العويس: تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، وهي تنعم بالاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وتمضي بخطى واثقة وعزيمة لا تلين، مستندة على صلابة البنيان والتلاحم الوطني، ورؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ منظومة اقتصادية شاملة ومتكاملة في الدولة، مضيفاً: إننا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نُجدّد عهد الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونؤكد حرصنا على تقديم كل ما نملك من طاقات وإمكانات في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد وتحقيق المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مستدام يحقق التنمية والسعادة الدائمة للمجتمع.
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