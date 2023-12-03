سعادة محمد إبراهيم الرئيسي: عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز بمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة: أن عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز، بمسيرة اتحادنا الحافل بالإنجازات التي ينعم بها المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة التي تواصل النهوض بالإمارات، وتستمد رؤى التطوير بالسير على خطى الآباء المؤسسين للاتحاد، والبناء على النجاحات المستمرة التي تحققت على مدى أكثر من خمسين عامًا في مختلف القطاعات.
وأضاف سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، في تصريح له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 أن المستوى العالي من الأمن والاستقرار في الإمارات، إضافةً إلى رسوخ أحدث الممارسات في أداء مختلف مؤسسات الدولة، يعد إحدى ثمار قيام الاتحاد، إلى جانب ما تشهده الإمارات من تطور ونهوض شامل يخدم سمعتها، ويرسخ حضورها كمركز تجاري واقتصادي رائد على المستوى العالمي، مؤكداً أن مناسبة عيد الاتحاد تدفعنا جميعا لمواصلة العمل للخمسين عاما المقبلة بجهد وتفان من أجل الارتقاء بمكانة الوطن وترسيخ بيئة متكاملة تضمن للأجيال القادمة القدرة على المضي في العمل والابتكار، فهذا اليوم دعوة لجميع أفراد المجتمع للمضي قدما بثبات ويكونوا عناصر فاعلة في حاضر ومستقبل وطننا الإمارات.
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