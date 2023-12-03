سعادة محمد أحمد أمين العوضي: عيد الاتحاد الـ 52 صفحة جديدة مشرقة في تاريخ دولتنا تواصل فيها مسيرتها التنموية

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- Misbar Communications) أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عيد الاتحاد الـ 52 هو مناسبة وطنية مجيدة ومحطةً فارقةً في تاريخنا والتي شكلت الانطلاقةً القوية لدولتنا بإرادة وعزيمة الآباء المؤسسون وترسخت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاته الحكيمة التي عملت على تدعيم جهود بناء الدولة وصياغة مستقبلها وعززت من مكانتها ودورها الريادي محليا وإقليميا وعالميا، إضافة لتضافر الجهود الحثيثة لأبناء وبنات الوطن لتطوير جميع القطاعات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وأشار سعادة العوضي إلى أن عيد الاتحاد الـ 52 يأتي وجميع أبناء الوطن ينظرون بعين الفخر والاعتزاز والثقة، بصفحة جديدة مشرقة في تاريخ دولتنا، تواصل فيها مسيرتها التنموية في ظل قيادتنا الحكيمة التي تقود الإمارات نحو مئوية الريادة والتقدم بعزيمة وإصرار لا يلين وبرؤية استشرافية واضحة المعالم تنبثق منها الخطط الاستراتيجية التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وترسخ مكانتها العالمية الرائدة في مختلف المجالات، مضيفاً إن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعاهد القيادة الرشيدة على مواصلة المسيرة ومضاعفة الجهود، لتظل بصمتها راسخة في دعم مسيرة تقدم دولة الإمارات وريادتها اقتصاديا.
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