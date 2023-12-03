الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة -صور

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب هذه اللحظة مجزرة جديدة في مخيم جباليا

ووثق صحفي فلسطيني من داخل المخيم حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال الهمجي للمخيم ، قائلا ان الاهالي يبحثون هذه الاثناء عن ناجين تحت الانقاض ، وان هناك اعدادا كبيرة من الضحايا النساء والاطفال الذين تم انتشالهم اشلاءً من تحت الانقاض

وشن جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات الصباح غارات همجية استهدفت عدة احياء ومنازل تؤوي مدنيين منها حي الشجاعية و حي الدرج ومدينة دير بلح وعدة مواقع وسط وجنوب غزة

وافاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان أكثر من 700 فلسطيني استشهدوا في غزة خلال الـ 24ساعة الماضية























































