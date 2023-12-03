الدفاع الروسية: تحييد نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 750 عسكريا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في تفاصيل التقرير اليومي للدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك بلغت خسائر العدو 95 عسكرياـ وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 للدفاع الإقليمي الأوكراني في مقاطعة خاركوف.



خسرت القوات الأوكرانية نحو 250 عسكريا على محور كراسني ليمان، و300 عسكري على محور دونيتسك و85 آخرين على محور جنوب دونيتسك.



على محور زابوروجيه تم صد هجوم في منطقة قرية فيربوفويه، وبلغت خسائر العدو نحو 20 جنديا.



على محور خيرسون، خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريا

