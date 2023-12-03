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تعادل مخيب للأهلي المصري مع يونغ أفريكانز

12/3/2023 8:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أخفق الأهلي المصري في مواصلة انتصاراته بعدما فرط في تقدمه على مضيفه يونغ أفريكانز التنزاني الذي أدرك التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي يمني نفسه في تحقيق الانتصار الثاني تواليا والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة، بعد سقوط شباب بلوزداد الجزائري أمس أمام ميدياما الغاني 1-2، إلا أنه فشل في الحفاظ على تقدمه عبر الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86، ليتلقى التعادل بعد أربع دقائق السبت على الملعب الوطني في دار السلام.
ورغم التعادل، فقد تصدر الأهلي ترتيب المجموعة بأربع نقاط أمام ميدياما وبلوزداد اللذين يملكان ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يحتل يونغ أفريكانز المركز الرابع بنقطة واحدة.
يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

ملاعب

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