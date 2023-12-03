جيرونا يقلب الطاولة على فالنسيا ويستعيد صدارة الليغا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلب جيرونا تخلفه بهدف نظيف حتى الدقيقة 82 أمام ضيفه فالنسيا إلى فوز متأخر 2-1، السبت ضمن المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



ودفع جيرونا ثمن إضاعة الفرصة تلو الأخرى عندما افتتح فالنسيا التسجيل بواسطة أوغو دورو، إثر هجمة مرتدة سريعة فسار بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يسدد من فوق الحارس الأرجنتيني باولو غاتزانيغا (57)، قبل أن يرد جيرونا بهدفين متأخرين عبر المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني (37 عاما) الذي دخل في الدقيقة 75، وسجل هدفين في الدقيقتين 82، و88.

والفوز هو الـ12 لجيرونا الذي يقع في مقاطعة كتالونيا في 15 مباراة، ليحقق بالتالي أفضل انطلاقة له في تاريخه.

واستعاد جيرونا صدارة "الليغا" برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي يستضيف لاحقا غرناطة، وبفارق 7 نقاط عن كل من اتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان غدا الأحد في مباراة قمة.

ويحل جيرونا الأسبوع المقبل ضيفا على جاره برشلونة في مباراة مرتقبة.

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