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غرس العلم واستفزاز الكبار.. أوراق سوداء في صحيفة أخطاء البليهي

12/3/2023 8:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسدل الستار السبت، على منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي شهدت حسم الهلال لديربي الرياض بانتصار عريض على غريمه النصر (3-0)، ليتربع الزعيم على القمة.
وشهد الديربي الكثير من الجدل التحكيمي وجوانب كبيرة من الصراع، إلا أن علي البليهي مدافع الهلال، حافظ على مكانته باعتباره أحد أكثر لاعبي الدوري السعودي إثارة للجدل ورفض أن يمر الديربي دون أن يترك بصمة بارزة.
البليهي حاول استفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بعد هدف الهلال الأول، ثم توجه إلى جماهير العالمي واستمر في استفزازهم، ليتعرض بعدها للطرد من قبل حكم المباراة.
تباينت آراء الوسط الرياضي السعودي، حول تصرفات البليهي، التي تصدرت عناوين الصحف المحلية والعالمية.
وقال محمد الشيخ مدير الإعلام السابق في الاتحاد السعودي عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقا): "من يعتقد أن دورينا حتى يكون عالميا لابد ألا تحدث فيه مناوشات كما حدث بين البليهي ورنالدو، فهو إما واهم أو يمارس تنظيرًا سخيفًا".
وتابع: "كل الدوريات الكبرى يحدث فيها مثل ذلك وأعظم، وقد اشتبك رونالدو تحديدًا مع لاعبين في كل دوري لعب فيه وتعرض للطرد مثله مثل غيره من اللاعبين".
على الجانب الآخر، قال الإعلامي والمستشار القانوني محمد الدويش: "مجّدوه وفق ما تعتقدون، دافعوا عنه كما تقتنعون، لكن تصرفات اللاعب علي البليهي، ضد اللاعبين والجمهور غير لائقة به‏ ولا بفريق الهلال ولا بمنافسة عالمية، المنافسة روح بطل وليست ريحة بصل".
غرس العلم
لم يكن تصرف البليهي في مباراة الديربي هو الأول من نوعه، لأن تاريخه حافل بالكثير من المشاهد المثيرة للجدل.
في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي جمهت الهلال بالنصر، ظهر البليهي بعد انتصار الهلال وقام بغرس علم فريقه في وسط ملعب النصر، وعلق بعد ذلك على الصورة التي تم تدوالها بشكل واسع: "الأرض أرضي، الزمان زماني.. بليهي بارك".
وتكرر نفس المشهد، لكن على الجهة المقابلة عندما فاز النصر على الهلال بنهائي البطولة العربية للأندية، وسيطر الغضب على البليهي، بعد خسارة فريقه اللقب، ليشتبك مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالأيادي، في واقعة أخرى بسبب العلم.
وحمل تاليسكا علم نادي النصر وذهب به إلى منتصف ملعب المباراة "الحوية"، في محاولة لغرس العلم، إلا أن هذه الخطوة أثارت احتقان البليهي، الذي وقف في منتصف الملعب ومنع تاليسكا من فعل هذا الأمر، ليدخل الثنائي في اشتباك بالأيدي، انتهى بتدخل لاعبي الفريقين لفض المشاجرة.
استفزاز عالمي
ولم يكتف البليهي من استفزاز الخصوم على الصعيد المحلي، حيث شهدت نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بقطر، استفزاز البليهي للنجم ليونيل ميسي، قائد راقصي التانجو، في المباراة التي جمعت الفريقين وخسرتها الأرجنتين (1-2).
وكرر البليهي الأمر ذاته، عندما واجه الأحضر منتخب بولندا في مباراته الثانية بدور المجموعات، إذ حاول البليهي استفزاز نجم المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
تصريحات نارية
وعلى غرار مايفعله البليهي في أرضية الميدان، يستخدم نجم الهلال اسلوبه الخاص من خلال تصريحاته النارية التي دائما ما تشحن جماهير الفرق المنافسة.
وصرح البليهي في الموسم الماضي قبل مواجهة الاتحاد، بأنه هو من سيحدد من يتوج بلقب الدوري، على الرغم من أن فريقه لم يكن منافسا على اللقب.
كما شن البليهي هجوما لاذعا على نادي الفيحاء، خلال الجولة الثانية من منافسات الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، وقال: "هذا أمر غير مقبول لقد جعلوا المبارة مملة، إنهم يدافعون ب10 لاعبين ويتعمدون إضاعة الوقت".

ملاعب

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