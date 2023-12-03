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قرعة اليورو: اسبانيا وإيطاليا في مجموعة الموت.. وصدام فرنسي هولندي

12/3/2023 8:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سحبت مساء السبت ، قرعة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، والتي ستقام في ألمانيا خلال الصيف المقبل.
وتستضيف ألمانيا، البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.
ووضعت القرعة منتخبات إسبانيا و كرواتيا و إيطاليا في مجموعة الموت ، بينما سيتواجه المنتخبين الهولندي والفرنسي في المجموعة الرابعة.
وجاءت القرعة على النحو التالي :
نتيجة القرعة
المجموعة الأولى / ألمانيا / اسكتلندا / المجر / سويسرا
المجموعة الثانية / إسبانيا / كرواتيا / إيطاليا / ألبانيا
المجموعة الثالثة / سلوفينيا / الدنمارك / صربيا / إنجلترا
المجموعة الرابعة / ملحق (1) / هولندا / النمسا / فرنسا
المجموعة الخامسة / بلجيكا / سلوفاكيا / رومانيا / ملحق (2)
المجموعة السادسة / تركيا / ملحق (3) / البرتغال / التشيك

ملاعب

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