نانت يتجاوز عقبة نيس
التاريخ
12/3/2023 8:12:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز نانت على ضيفه نيس 1 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل فلوريان مولات هدف المباراة الوحيد لنانت في الدقيقة 25.
ورفع نانت رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نيس عند 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر.
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