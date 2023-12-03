الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة
التاريخ
12/3/2023 8:12:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية جديدة إلى الأهل في قطاع غزة المحاصر.
وأرسلت الهيئة الطائرة، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
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