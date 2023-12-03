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تسجيل زلزال جديد قبالة سواحل الفلبين

12/3/2023 8:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC )، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل الفلبين.
ووفقا لبيان المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.35 بالتوقيت العالمي (13.37 بتوقيت موسكو) على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسلينج.

وأشار البيان إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 56 كيلومترا.
ولم ترد معلومات بعد، عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.

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