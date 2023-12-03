تسجيل زلزال جديد قبالة سواحل الفلبين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC )، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل الفلبين.
ووفقا لبيان المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.35 بالتوقيت العالمي (13.37 بتوقيت موسكو) على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسلينج.
وأشار البيان إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 56 كيلومترا.
ولم ترد معلومات بعد، عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.
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