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يويفا يكشف عن الجوائز المالية ليورو 2024

12/3/2023 8:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن نظام توزيع المكافآت المالية على المنتخبات المشاركة في نهائيات يورو 2024. وستقام النسخة الـ17 من البطولة المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.


وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 331 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي رصدها (يويفا) في يورو عام 2020.
وسيحصل كل منتخب مشارك في أمم أوروبا وعددهم 24 منتخبا على 9.25 ملايين يورو ويضاف إليه مليون يورو نظير كل انتصار و500 ألف يورو مقابل التعادل.


وتحصل الفرق المتأهلة لدور الـ16 على 1.5 مليون يورو و2.5 مليون يورو لمنتخبات ربع النهائي و4 ملايين يورو للمتأهلين إلى نصف النهائي.


أما المنتخب الوصيف فسيحصل على 5 ملايين يورو، في حين سيكسب البطل 8 ملايين يورو.


ويبلغ الحد الأقصى للمكافأة، التي يمكن أن يحصل عليها البطل في ختام البطولة 28.25 مليون يورو؛ وذلك في حال فوزه بالمباريات الثلاث في دور المجموعات.


وفي ما يلي قائمة الجوائز المالية ليورو 2024: مكافأة المشاركة: 9.25 ملايين يورو (لكل منتخب). مكافأة الفوز في دور المجموعات: مليون يورو.

مكافأة التعادل في دور المجموعات: 500 ألف يورو. مكافأة التأهل لدور الـ16: 1.5 مليون يورو. مكافأة التأهل لربع النهائي: 2.5 مليون يورو. مكافأة التأهل لنصف النهائي: 4 ملايين يورو. مكافأة التأهل للنهائي: 5 ملايين يورو. مكافأة البطل: 8 ملايين يورو.

ملاعب

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