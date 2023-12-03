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صحيفة عالمية تفند ادعاءات الاحتلال حول نفق مستشفى الشفاء

12/3/2023 8:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خلصت صحيفة لوموند الفرنسية بعد تحليل مقاطع فيديو إلى أن النفق الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشفه قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة لا يرقى لأن يكون مركز عمليات أو مخبأ أسلحة كما ادعت إسرائيل.

وادعت اسرائيل بعدة تصريحات وبمشاركة مقاطع فيديو مسبقا انها عثرت على نفق استخدم كمخبأ للاسلحة اسفل مستشفى الشفاء


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