صحيفة عالمية تفند ادعاءات الاحتلال حول نفق مستشفى الشفاء
التاريخ
12/3/2023 8:12:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
خلصت صحيفة لوموند الفرنسية بعد تحليل مقاطع فيديو إلى أن النفق الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشفه قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة لا يرقى لأن يكون مركز عمليات أو مخبأ أسلحة كما ادعت إسرائيل.
وادعت اسرائيل بعدة تصريحات وبمشاركة مقاطع فيديو مسبقا انها عثرت على نفق استخدم كمخبأ للاسلحة اسفل مستشفى الشفاء
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