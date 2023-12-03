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هالاند يؤجل وصوله إلى ريال مدريد

12/3/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسيطر الغموض على مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، خاصة مع اهتمام كبار أوروبا بالحصول عليه.
وذكرت العديد من التقارير بأن هالاند لديه شرط جزائي في عقده، يسمح له بالرحيل عن المان سيتي في الصيف المقبل.
ووفقا لصحيفة "آس"، فقد أعلن مقربون من هالاند، أن اللاعب ينوي الانضمام لريال مدريد، لكن سيحدث ذلك في 2025 وليس في صيف 2024.
ويرى هالاند أنه من المبكر، الرحيل عن المان سيتي في صيف 2024، خاصة وأن الشرط الجزائي في ذلك الوقت سيكون 250 مليون يورو.
وكشف المقربون أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي سينخفض في صيف 2025، دون توضيح قيمته.
وسبق أن عززت رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال هالاند، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.
وأجابت بيمينتا، عندما سئلت عن إمكانية إتمام الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "هالاند سيد مصيره دائما، وسيفعل ما هو جيد له ولناديه، وعندما يكون الجميع منفتحًا لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

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