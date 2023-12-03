حزن في مواقع التواصل مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم 58 .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) عودة القصف والإبادة على قطاع غزة بعد الهدنة المؤقتة وأستمرار القوات الاسرائيلية بقتلهم المدنيين بشكلٍ جنوني خاصة يوم أمس فقد استشهد ما يقارب الألف شهيد جراء القصف العنيف على القطاع
وإعلان القوات الاسرائيلية سيطرتها على شارع صلاح الدين في منطقة دير البلح هذا حديث تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي
ثامر العبادي علق : لن يسيطرو عليه بأذن الله ساعات وينسحبو زي الارانب المقاومه بالمرصاد
وعلقت ريم الطيب : حسبي الله ونعم الوكيل تتوسع الكيان على إبادة أهلنا واذا لم نتحرك يأتي دورنا أو دور الاجيال القادمه عندها سوف يلعنونا تلك الاجيال
وأضافت زكرية خليفة : المعركة في غزة غير تقليدية
و توغلات قوات العدو لا تعني سيطرة كاملة على الأرض،
لا بد للفريسة أن تدخل داخل المصيدة حتى يتم اصطيادها
وقالت ام عبود النجمات : سكوت العالم هو اللي دعمهم .. وخلاهم يرتكبو جرائم بدون مبالاة
وقال عمر اللحام : قصدكم المقاومة سمحت لآليات العدو بالوصول لشارع صلاح الدين من أجل تصفيتها والإجهاز عليها.
واضاف معتصم حمور : يعني وبعدين بدنا نضل ساكتين هيك وطول الوقت نستنكر ونشجب وندين حسبي الله ونعم الوكيل بس
ونختتم بتعليق محمد ابو عمر : نحن العرب اليوم بنتكلم عن حصر و عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا من العدوان الإسرائيلي انما مفيش اي موقف حازم من الحكومات العربية او العالمية والدولية غير الاستنكار والشجب، شو بتستنوا شو ضل بدكم يصير بأهلنا مشان نشوف تحرك حقيقي على أرض الواقع؟
كما وأعلنت كتائب القسام استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى، ومهاجمتها تمركزا لقوات الاحتلال الاسرائيلي يضم 60 جنديا في منطقة جحر الديك وأوقعت عددا كبيرا من القتلى.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في آمان الله
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حزن يخيم على مواقع التواصل مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم 58
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