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حزن في مواقع التواصل مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم 58 .. استمع

12/3/2023 8:12:16 AM
(MENAFN- Amman Net) عودة القصف والإبادة على قطاع غزة بعد الهدنة المؤقتة وأستمرار القوات الاسرائيلية بقتلهم المدنيين بشكلٍ جنوني خاصة يوم أمس فقد استشهد ما يقارب الألف شهيد جراء القصف العنيف على القطاع
وإعلان القوات الاسرائيلية سيطرتها على شارع صلاح الدين في منطقة دير البلح هذا حديث تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي
ثامر العبادي علق : لن يسيطرو عليه بأذن الله ساعات وينسحبو زي الارانب المقاومه بالمرصاد

وعلقت ريم الطيب : حسبي الله ونعم الوكيل تتوسع الكيان على إبادة أهلنا واذا لم نتحرك يأتي دورنا أو دور الاجيال القادمه عندها سوف يلعنونا تلك الاجيال

وأضافت زكرية خليفة : المعركة في غزة غير تقليدية
و توغلات قوات العدو لا تعني سيطرة كاملة على الأرض،
لا بد للفريسة أن تدخل داخل المصيدة حتى يتم اصطيادها

وقالت ام عبود النجمات : سكوت العالم هو اللي دعمهم .. وخلاهم يرتكبو جرائم بدون مبالاة

وقال عمر اللحام : قصدكم المقاومة سمحت لآليات العدو بالوصول لشارع صلاح الدين من أجل تصفيتها والإجهاز عليها.

واضاف معتصم حمور : يعني وبعدين بدنا نضل ساكتين هيك وطول الوقت نستنكر ونشجب وندين حسبي الله ونعم الوكيل بس

ونختتم بتعليق محمد ابو عمر : نحن العرب اليوم بنتكلم عن حصر و عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا من العدوان الإسرائيلي انما مفيش اي موقف حازم من الحكومات العربية او العالمية والدولية غير الاستنكار والشجب، شو بتستنوا شو ضل بدكم يصير بأهلنا مشان نشوف تحرك حقيقي على أرض الواقع؟

كما وأعلنت كتائب القسام استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى، ومهاجمتها تمركزا لقوات الاحتلال الاسرائيلي يضم 60 جنديا في منطقة جحر الديك وأوقعت عددا كبيرا من القتلى.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في آمان الله

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حزن يخيم على مواقع التواصل مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم 58

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