الإحصاء: العدوان على قطاع غزة تسبب بتدمير 250 ألف وحدة سكنية كليا أو جرئيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أكد مدير فريق احصاء الخسائر في الجهاز المركزي للإحصاء حسام خليفة، أن حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة تسببت في تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%.
وحول وضع القطاع الصحي، أوضح خليفة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن 37 ألف مواطن أصيبوا بفعل العدوان في ظل خروج 70 % من المستشفيات في القطاع عن الخدمة.
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