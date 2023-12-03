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الإحصاء: العدوان على قطاع غزة تسبب بتدمير 250 ألف وحدة سكنية كليا أو جرئيا

12/3/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أكد مدير فريق احصاء الخسائر في الجهاز المركزي للإحصاء حسام خليفة، أن حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة تسببت في تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%.

وحول وضع القطاع الصحي، أوضح خليفة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن 37 ألف مواطن أصيبوا بفعل العدوان في ظل خروج 70 % من المستشفيات في القطاع عن الخدمة.


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