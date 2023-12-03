الإحصاء: خسائر الاقتصاد في قطاع غزة بلغت خلال الشهر الأول من الحرب 700 مليون دولار

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال مدير الاحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء محمد قلالوة، إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.

وأضاف قلالوة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل.

وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة الى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65 %، لافتا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.

وقال قلالوة: إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة خلال فترة الحصار منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار العدوان الحالي.