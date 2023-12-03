رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الشورى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فيما ألقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقدم معاليه من خلالها بإسمه وأعضاء المجلس، بخالص التهاني والتبريكات، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهذه المناسبة، متمنياً كل التقدم، والمزيد من الازدهار لدولة الإمارات العربية الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

كما أعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بفضل حرص قيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله ورعاهما، على تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدفع بالمزيد من التعاون الوثيق، والتنسيق المثمر في كل ما يحقق المصالح المشتركة بن البلدين.





وأشاد رئيس المجلس في كلمته بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في مجال العمل البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مؤكداً الحرص على دعم الشراكات البرلمانية، وتعزيزها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بوافر الخير والرخاء.





انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي.





وأكد مقرر اللجنة الدكتور علي أحمد الحداد، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها. على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجًا عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع للعمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصورًا داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.





وقرّر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.





كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبدالله العرادي، هالة رمزي فايز.





وأشارت مقرر اللجنة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، كما وضع الاقتراح القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحدد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أية مخالفة لنصوص القانون، فيما يهدف الاقتراح بقانون أيضًا إلى تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض.





وأوضحت السلمان بأن الاقتراح بقانون يجوّز مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.





وبيّنت السلمان بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تختص بإصدار قرارِ بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد، ويشترط لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما تضع الهيئة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد. كما تحدد ضوابط منح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.





وقرّر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.





وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية والجلسة العامة الثالثة عشرة الذين انعقدا في انطاليا – جمهورية تركيا في الفترة من 8 – 10 يناير 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة (17) لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الفترة من 26 – 30 يناير 2023م.

