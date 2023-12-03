في اليوم العالمي للاحتياجات الخاصة مطار البحرين الدولي يطلق مبادرة أحنا نشوف تحدياتك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أطلقت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، مبادرة "احنا نشوف تحدياتك" لأصحاب الاعاقات غير المرئية المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بمناسبة اليوم العالمي للاحتياجات الخاصة وذلك بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة.



وأقيمت الفعالية بحضور كل من

زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج القابضة الدكتور جيفري جوه، والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في مطار البحرين الدولي.



يعد مطار البحرين الدولي المطار الثاني في منطقة الشرق الأوسط في اعتماده لبرنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات الخفية، الذي يهدف الى وضع خيارات متعارف عليها تسهل حركة المسافرين من أصحاب الاعاقات المرئية وغير المرئية من خلال منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة. ويمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار شريط "دوار الشمس". وبذلك، سيكون من السهل على موظفي المطار المدربين تقديم الدعم اللازم للمسافرين، والذين يمكن التعرف عليهم من خلال دبابيس عباد الشمس، لتسهيل التواصل بين الجانبين طوال الرحلة عبر المطار.

ومن خلال هذا البرنامج، يمكن للمسافرين من أصحاب الاعاقات غير المرئية كمرض التوحد، اضطرابات القلق، الخرف أو مرض كرون وغيرها، والذين يحتاجون مساعدة خاصة التوجه مباشرة إلى مكتب تسجيل الوصول B19، حيث يمكنهم استلام شريط زهرة عباد الشمس الذي يعطي اشارة الى موظفي المطار إلى أن حامل هذا الشريط يتطلب معاملة خاصة خلال إجراءات المطار الأمنية، الإجراءات الخاصة بالصعود إلى الطائرة أو أثناء تنقلاته في صالات المطار.



وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في تصريح له على هامش الفعالية على أهمية هذا البرنامج الذي يعد خطوة هامة نحو الوصول إلى مجتمع يتسم بالشمولية وتقبل مختلف الفئات، معرباً عن اعتزازه بهذا التعاون مع شركة مطار البحرين ووزارة الصحة لتدشين برنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات غير المرئية الهادف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي العام في مملكة البحرين بأهمية توفير البيئة الداعمة لأصحاب الهمم والإعاقات الخفية. منوهاً بأن هذه المبادرة ستسهم بدور هام في تعزيز البيئة الصحية في مطار البحرين الدولي وتمكين هذه الفئة الخاصة من السفر بكل ثقة وراحة.



ومن جانبه أكد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة أن هذه المبادرة تتماشى ورؤية مجموعة طيران الخليج القابضة الرامية الى تعزيز تجربة السفر الى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، حيث يعمل جميع الشركاء الاستراتيجيين عبر مجتمع المطار جنباً إلى جنب للارتقاء بتجربة المسافرين من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية مثل التوحد والتعب المزمن واضطراب ما بعد الصدمة ، كما تتماشى مع قرار الجمعية العامة لمجلس المطارات الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2019 والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان ينصّان على حق جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات على اختلاف أنواعها التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية.



موضحاً:" نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات أصحاب الاعاقة في جميع المراحل ومختلف نقاط الاتصال عبر مطارنا، وخاصة أولئك من ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد أو التعب المزمن أو الألم المزمن.



فيما رحب بول وايت، الرئيس التنفيذي لبرنامج زهرة عباد الشمس للإعاقات غير المرئية، بانضمام مطار البحرين الدولي لهذا البرنامج العالمي معرباً عن تطلعه لرؤية أثر البرنامج في التحول الإيجابي لتجارب السفر لذوي الإعاقات غير المرئية، مشيراً إلى أن تدشين هذا البرنامج يعكس التزام مطار البحرين الدولي بتوفير بيئة مريحة وخدمات داعمة للمسافرين والزوار من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات غير المرئية، ومؤكداً على أن هذه الإعاقات الخفية يجب ألا تشكل بأي حال من الأحوال عائقاً للسفر لدى أصحابها.



يشار إلى أن شركة مطار البحرين أعلنت عن جاهزيتها للتعامل مع مختلف احتياجات هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لهم في إطار هذه المبادرة، من خلال دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة الصحة، لحوالي 100 موظف من مجتمع المطار لتزويدهم بالمهارات اللازمة والمعرفة الأساسية، والتي شملت أمن وشرطة المطار، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شؤون الجمارك، طيران الخليج، السوق الحرة، هلا بحرين وخدمات مطار البحرين (باس).