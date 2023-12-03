الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يلتقي نائب المدير العام للعمليات بالمنظمة الدولية للهجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بـ أوغوتشي دانيلز نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بحضور شيرين خليل الساعاتي مدير مركز الحماية والتظلمات بهيئة تنظيم سوق العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك على هامش اجتماعات الدورة (114) لمجلس المنظمة الدولية للهجرة IOM في جنيف.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن تقديره للدور الكبير للمنظمة الدولية للهجرة إلى جانب المنظمات التابعة للأمم المتحدة، في دعم جهود الدول في تطوير الإجراءات والسياسات، التي من شأنها توفير منظومة حماية ووقاية، تعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة، إلى جانب تعزيز الجانب التوعوي للعمالة، وتطوير آليات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص.
كما أشاد الرئيس التنفيذي بالتعاون الوثيق بين هيئة تنظيم سوق العمل، والمنظمة الدولية للهجرة في دعم جهود المملكة في تطوير منظومتها، وتدريب الكوادر الوطنية، والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا للقواعد والمعايير، وأفضل الممارسات الدولية المتبعة، من خلال الشراكة الفاعلة مع المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
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