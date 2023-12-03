الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يلتقي نائب المدير العام للعمليات بالمنظمة الدولية للهجرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) التقى نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بـ أوغوتشي دانيلز نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بحضور شيرين خليل الساعاتي مدير مركز الحماية والتظلمات بهيئة تنظيم سوق العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك على هامش اجتماعات الدورة (114) لمجلس المنظمة الدولية للهجرة IOM في جنيف.

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن تقديره للدور الكبير للمنظمة الدولية للهجرة إلى جانب المنظمات التابعة للأمم المتحدة، في دعم جهود الدول في تطوير الإجراءات والسياسات، التي من شأنها توفير منظومة حماية ووقاية، تعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة، إلى جانب تعزيز الجانب التوعوي للعمالة، وتطوير آليات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص.

كما أشاد الرئيس التنفيذي بالتعاون الوثيق بين هيئة تنظيم سوق العمل، والمنظمة الدولية للهجرة في دعم جهود المملكة في تطوير منظومتها، وتدريب الكوادر الوطنية، والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا للقواعد والمعايير، وأفضل الممارسات الدولية المتبعة، من خلال الشراكة الفاعلة مع المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.