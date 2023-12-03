استعداداً لكأس آسيا.. الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استضافته للمنتخب الفلسطيني خلال معسكره التحضيري الذي يقام في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، استعداداً لمواجهات كأس آسيا.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بياناً رسمياً، جاء كالتالي:

يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإعلان عن استضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم، لإقامة معسكر تحضيري من 12 حتى 22 ديسمبر 2023، تحسباً لمشاركته في كأس آسيا للأمم.

واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مدينة عنابة لاحتضان المعسكر التحضيري لمنتخب فلسطين، لما توفره من بنية تحتية لازمة، لضمان حصول منتخب فلسطين على معسكر ممتاز، وفقاً للبيان.

ويشارك منتخب فلسطين في كأس آسيا، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

يذكر أن بطولة آسيا التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، ستشهد مشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات.

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