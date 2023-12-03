الدوري الفرنسي.. نانت يعلن في بيان رسمي تعرض أحد مشجعيه للقتل العمد

أعلن نادي نانت الفرنسي، تعرض أحد مشجعيه للقتل العمد، قبل مواجهة نيس في الدوري الفرنسي، أمس السبت.

ونشر نانت بيانًا رسمياً، جاء فيه: "يشعر نادي نانت بالحزن بعدما علمنا أن أحد مشجعي الفريق تعرض للقتل قبل مواجهة السبت ضد نيس، بالقرب من ملعب لا بوجوار"



وأضاف: "انهار الشاب البالغ من العمر 31 عامًا وأصيب في ظهره، ورغم تدخل خدمات الطوارئ إلا إنه لم يتم إنقاذ المشجع".



وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق في جريمة القتل العمد، وهناك العديد من التحقيقات التي تجرى حالياً مع شهود عيان.

وأتم نانت بيانه، قائلاً: "لا يسع النادي إلا أن يعرب عن أسفه على فقدان حياة شخص في مثل هذه الظروف".

وكانت سيارات تحمل جماهير نيس تعرضت لهجوم من قبل جماهير نانت، بحسب ما أكد مكتب الادعاء العام في نانت اليوم الأحد، مشيراً إلى أن فحوصات الطب الشرعي الأولية، أظهرت أن الضحية تعرض لجرح في ظهره، ومن الممكن أن يكون قد حدث ذلك عبر الطعن بسلاح أبيض.

وكتبت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عبر منصة "إكس": "إنه ألم هائل" مؤكدة تعاطفها مع عائلة وأصدقاء الفقيد.

وكان نانت ألحق الخسارة الأولى بنيس هذا الموسم بفوزه عليه 0/1، بالجولة 14 من عمر الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد نيس عند 29 نقطة مقابل 30 لباريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

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