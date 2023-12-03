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ولدت من أجل هذه التحديات.. البليهي يعلق على مواجهتي رونالدو وميسي

12/3/2023 8:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه علي البليهي مدافع الهلال السعودي، رسالة قوية، بعد فوز فريقه على النصر بنتيجة 0/3، في ديربي الرياض، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وأٌقدم البليهي خلال المباراة على محاولة استفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في واقعة مشابهة للاعب نفسه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة السعودية والتانغو، في مونديال 2022.

ونشر علي البليهي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، تشير إلى حديثه الحاد مع النجمين رونالدو وميسي، وعلق عليها، قائلاً: "ولدت من أجل هذه التحديات، كن واثقا أنني جاهز دائماً لهذه المواجهات".

وكان علي البليهي تعرض للطرد خلال اللحظات الأخيرة من مباراة الهلال والنصر، بسبب استفزازه لجماهير الخصم.

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