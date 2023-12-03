الإعلام العالمي يناقش: لماذا يعد كوب28 استثنائياً؟

يحظى مؤتمر "كوب28" باهتمام عالمي كبير حيث تتصدر مناقشات المؤتمر وسائل الإعلام في أنحاء العالم، وطرحت قضايا رئيسية وإشكالية متعلقة بالتمويل والاستثمار في المناخ، وأسباب الأهمية المحورية لـ"كوب28".

وكتب ديفيد جيليس في صحيفة "نيويورك تايمز" إن جهود مكافحة التغير المناخي يتوقف على حجم وطبيعة التمويل، وليس من المبالغة القول إن الإجابات على هذه الأسئلة ستساعد في تحديد مصير الكوكب.

وطرحت نيويورك تايمز" عدداً من الأسئلة المحورية: ما هو حجم رأس المال المتاح لمساعدة البلدان النامية على التحول إلى الطاقة المتجددة والتعامل مع الظروف المناخية القاسية؟ ومن أين سيأتي هذا الاستثمار؟ والأهم من ذلك، ما هي أنواع أسعار الفائدة التي سيفرضها المقرضون؟

وتطرقت الصحيفة إلى تردد أصحاب الأموال في العالم بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وهي على رأس أولويات أجندة "كوب28". وفي الولايات المتحدة، يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الشركات الكبرى إلى إلغاء خططها لمشاريع ضخمة للطاقة المتجددة. ولكن الانقطاع حاد بشكل خاص في العالم النامي، وخاصة في أفريقيا، حيث لا يحصل كثير من الناس على الكهرباء إلا بقدر ضئيل أو لا يحصلون عليها على الإطلاق.

وتسفر الجهود التي تبذلها البنوك المركزية لترويض التضخم عن معدلات مرتفعة بشكل خاص في أفريقيا.

لماذا كوب28 استثنائي؟

في السياق، كتب بيتر برينجامان، مدير أخبار المناخ في وكالة أسوشيتد برس، مقالاً في واشنطن بوست، حول الأسباب التي تجعل مؤتمر "كوب 28" مهماً.

واستهل برينجامان مقاله بإجابة مطولة وهادئة لسؤال: "لماذا يجب أن أهتم؟"

ويجادل الكاتب في نقد التشاؤم الذي ينبع من أن التعهدات المناخية ليست ملزمة ويمكن أن تتهرب منها بعض الدول، لكن رغم ذلك، يؤكد برينجامان في "واشنطن بوست" أن تعهد الدول في "منتدى عام" على شكل كوب28 حتى لو لم يكن ملزماً، فإنه يتيح عدة أدوات للمتابعة والضغط إعلامياً أو عبر منظمات مهتمة بالمناخ والبيئة، فضلاً عن خلق منافسة دولية للالتزام بالتعهدات المناخية، وعليه فإن مثل هذه التعهدات لن تكون ممكنة بدون "كوب28".

كما أن المعايير المناخية، وعلى رأسها أن لا يتجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية، تشكل مرجعية بيئية واقتصادية حتى لو لم تلتزم بها شركات بشكل فوري لها مصالح متعارضة مع التحول إلى الطاقة المتجددة.

ويعود الكاتب بالذاكرة إلى الوراء، حين كانت مناقشة فكرة "صندوق الخسائر والأضرار" على هامش فعاليات المناخ ولا تحظى باهتمام. أما اليوم فقد باتت في قلب المناقشات ضمن "كوب28"، لذلك فإن تحديد كيفية التحدث عن شيء ما يصبح جزءاً مهماً من آلية الإنجاز.

بشكل عام، تسير البشرية على طريق أفضل بكثير في ظل هذه الفعاليات الدولية الكبيرة. وفي حين أن العديد من العوامل ساهمت في خفض منحنى الانبعاثات - التقدم التكنولوجي، والقوانين البيئية في العديد من البلدان، والتحرك نحو السيارات الكهربائية، من بين أمور أخرى - فإن جهود الأمم المتحدة ستساعد في خفض الانبعاثات.

وأضاف أنه حتى لو لم يكن أي مما سبق مقنعاً للبعض، فإن الواقع هو أنه لا توجد حاليًا طريقة أخرى للعالم لمعالجة تغير المناخ بشكل جماعي. ويتساءل الكاتب: فكر في مدى صعوبة اتفاق شخصين على أي شيء. ماذا عن 200 دولة؟

كما تمنح "كوب28" كل دولة في العالم، سواء كانت غنية أو فقيرة، كبيرة أو صغيرة، مقعدًا على الطاولة لمناقشة كيفية تأثير تغير المناخ عليها وكيف تعتقد أن العالم يجب أن يواجهه.

ما هو مؤتمر الأطراف 28؟

بدورها، كتبت راشيل راميريز في "سي إن إن" أن أول مؤتمر أطراف عقد في برلين عام 1995. ومنذ ذلك الحين، تجتمع الدول الأعضاء بشأن تغير المناخ كل عام تقريبًا.

لقد مرت ثماني سنوات منذ اتفاق باريس، ومع ذلك لم يحرز العالم أي تقدم يذكر في خفض تلوث المناخ، والفرصة "تضيق بسرعة" للقيام بذلك. لذا، فإنه خلال "كوب28" المرة الأولى التي تدخل فيها الدول إلى غرف المفاوضات بتحليل يوضح مدى جدية خروجها عن المسار الصحيح فيما يتعلق بأهدافها المناخية.

وقالت ميلاني روبنسون، مديرة برنامج المناخ العالمي في معهد الموارد العالمية، لشبكة سي إن إن: "إن ذلك يخبرنا بوضوح أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية العالمية.. لكنه يقدم أيضًا مخططًا ملموسًا مثيرًا للاهتمام حقًا وجبلًا من الأدلة حول كيفية إنجاز المهمة، لذلك يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لما يتعين علينا القيام به ولكن مع خريطة طريق واضحة".







