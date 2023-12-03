نوتنغهام مدينة بريطانية جديدة تعلن إفلاسها بعد شهرين فقط من برمينغهام

بعد أقل من شهرين من إفلاس مدينة برمينغهام البريطانية، أعلنت نوتنغهام أنها في حالة إفلاس ما يعني أنها ستتوقف عن الوفاء بجميع بنود الإنفاق عدا الخدمات التي يجب توفيرها بموجب القانون.

وأعلن مجلس المدينة لدى نوتنغهام أن لديه عجزاً كبيراً في ميزانيته يقدر بـ23 مليون إسترليني، وصرح المدير المالي للمجلس بأنه من غير الممكن إتاحة ميزانية متوازنة لهذا العام.

وتوقع مجلس المدينة أن تتكبد نوتنغهام عجزاً في الميزانية بواقع 56.9 مليون إسترليني، وبعد استخدام الاحتياطات المقدرة بـ9.4 ملايين إسترليني وغيرها من الإجراءات التصحيحية، أشارت التوقعات إلى انخفاض هذا العجز عند 23.4 مليون إسترليني.

أما عن الأسباب، فأشار المجلس إلى أن المسألة مرتبطة بالمشاكل المالية التي تؤثر على مجالس المدينة في أنحاء بريطانيا مثل زيادة الطلب على الرعاية الاجتماعية للأطفال والبالغين، وارتفاع عدد المشردين، وتداعيات التضخم.

كما أقر بأن المشاكل السابقة ذات الصلة بالحوكمة المالية والإسراف في الإنفاق في العام المالي السابق لعبت دوراً سلبياً.

ومع ذلك أقر المجلس بأن لديه موارد مالية كافية للوفاء بكل التزاماته الحالية.

وبموجب الإعلان الحالي، فإن جميع بنود الإنفاق عدا حماية الضعفاء وتوفير الخدمات القانونية سيتم تعليقها.

ومن المقرر انعقاد اجتماع في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة لمناقشة الموقف.

وقبل شهرين، أعلنت مدينة برمينغهام البريطانية إفلاسها، وذلك لمشاكل مالية ذات صلة بإخفاق مجلس المدينة في دفع فاتورة مالية بقيمة 760 مليون إسترليني لتعويض المتضررين من عدم المساواة في الأجور.