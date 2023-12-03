وزيرة التجارة الأمريكية عن الصين: سنحرمهم من أحدث تقنياتنا

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن وزارتها بحاجة إلى مزيد من الأموال لمنع الصين من اللحاق بأشباه الموصلات المتطورة.

وأضافت ريموندو في منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا: «لا يمكننا السماح للصين بالحصول على هذه الرقائق.. سنحرمهم من أحدث تقنياتنا»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وللقيام بذلك، قالت ريموندو إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، الذي يدير ضوابط التصدير للولايات المتحدة، يحتاج إلى مزيد من التمويل من الكونجرس.

وتابعت: «لدي ميزانية قدرها 200 مليون دولار. هذا مثل تكلفة عدد قليل من الطائرات المقاتلة»، وتابعت: «إذا كنا جادين، دعونا نمول هذه العملية بالقدر الذى تحتاجه إلى التمويل».

وقالت ريموندو إن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى التكيف مع أولويات الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك ضوابط التصدير التي وضعتها وزارتها على صادرات أشباه الموصلات.

وأضافت: «هذه هي الحياة. حماية أمننا القومي أكثر أهمية من الإيرادات على المدى القصير».