3480 حالة اعتقال بالضفة منذ بدء طوفان الأقصى

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 60 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الأخيرة في الضفة الغربية حيث بلغت الاعتقالات منذ بدء "طوفان الأقصى" نحو 3480 حالة.

وجاء في بيان الهيئة: "اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد من الضفة نحو 60 مواطنا، بينهم خمس فتيات طالبات جامعيات وأسرى سابقون، علما أنه جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا".

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي: الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، جنين، وسلفيت، وبيت لحم، ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن القوات الإسرائيلية ومع تصاعد حملات الاعتقال بشكل غير مسبوق، كثفت من عمليات الاعتقال التي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو 3480، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وحرس الحدود "اعتقال الليلة الماضية 34 مطلوبا في أنحاء يهودا والسامرة والمناطق الخاضعة لسيطرة لواء الأغوار الاقليمي، منهم ثمانية عناصر تابعة لمنظمة حماس في حملتين لوائيتين تم اعتقال مطلوبين واستجواب العديد من المشتبه فيهم".

حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي مطلوبين في قرية بيت ريما وفي قلقيلية وقرية سعير ومدينة الخليل، قرية قلقس، وفي مدينة أريحا وقريتيْ بيت أمر وبيتا.

وتم تحويل المطلوبين الذين تم اعتقالهم لمتابعة التحقيق لدى أجهزة الأمن، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى "أنه منذ نشوب الحرب تم اعتقال نحو 2100 مطلوب في أنحاء المنطقة الخاضعة لسيطرة فرقة يهودا والسامرة ولواء الأغوار الإقليمي، حيث ينتمي حوالي 1100 منهم إلى منظمة حماس".