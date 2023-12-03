دي يونغ: تشافي مدرب تكتيكي ويساعدني بتفاصيل معينة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الهولندي فيرنكي دي يونغ نجم برشلونة، أن مدرب البرسا تشافي هيرنانديز، يساعده كثيراً كونه كان لاعباً بوسط الملعب.
وقال دي يونغ في تصريحات لقناة "Ziggo Sports" الهولندية: "تشافي مدرب تكتيكي جيد، كان سابقاً لاعب خط وسط ويساعدني بتفاصيل معينة".
وتابع: "تشافي دائماً يقدم نصائح جيدة لي حين نراجع اللقطات بالفيديو".
وبسؤاله عن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، قال دي يونغ: "ستكون اختباراً صعباً، نظراً للديناميكية الجيدة التي يعيشها أتلتيكو مؤخراً".
وشدد: "أتلتيكو مدريد يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين للغاية، وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".
وعن مواجهة مواطنه وزميله السابق ممفيس ديباي في مواجهة أتلتيكو مدريد، قال دي يونغ: "قضينا الكثير من الوقت معاً عندما كان هنا في برشلونة، وتطورت صداقتنا، ونتواصل معاً دائماً وبانتظام".
ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.
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