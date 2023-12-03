دي يونغ: تشافي مدرب تكتيكي ويساعدني بتفاصيل معينة

أكد الهولندي فيرنكي دي يونغ نجم برشلونة، أن مدرب البرسا تشافي هيرنانديز، يساعده كثيراً كونه كان لاعباً بوسط الملعب.

وقال دي يونغ في تصريحات لقناة "Ziggo Sports" الهولندية: "تشافي مدرب تكتيكي جيد، كان سابقاً لاعب خط وسط ويساعدني بتفاصيل معينة".

وتابع: "تشافي دائماً يقدم نصائح جيدة لي حين نراجع اللقطات بالفيديو".

وبسؤاله عن مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، قال دي يونغ: "ستكون اختباراً صعباً، نظراً للديناميكية الجيدة التي يعيشها أتلتيكو مؤخراً".

وشدد: "أتلتيكو مدريد يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين للغاية، وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".

وعن مواجهة مواطنه وزميله السابق ممفيس ديباي في مواجهة أتلتيكو مدريد، قال دي يونغ: "قضينا الكثير من الوقت معاً عندما كان هنا في برشلونة، وتطورت صداقتنا، ونتواصل معاً دائماً وبانتظام".

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.

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