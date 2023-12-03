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بعد هدية توني كروس.. إبراهيم دياز: كان علي تنظيف حذائه (صور)

12/3/2023 7:28:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، عن هدفه في شباك غرناطة، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت بفوز الميرنغي 0/2، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.

وقال دياز في تصريحات لقناة ريال مدريد عن صناعة توني كروس لهدفه: "يرى ما لا يراه أي لاعب آخر في الملعب، تمريراته مذهلة".

وتابع: "في التدريبات نرى ما هو قادر عليه بالفعل، لذلك كان علي أن أقوم بتنظيف حذائه"، في إشارة إلى طريقة الاحتفال بالهدف التي قام بها الثنائي.

وأكمل دياز، قائلاً: "حققنا انتصاراً عظيماً، ضغطنا من أجل التسجيل، ولعبنا بطريقتنا، كانت مباراة مثالية وسيطرنا على مجريات اللعب، ولم يخلق الخصم أي فرص، تقريباً لم يسددوا علينا أي كرة".

وأتم دياز حديثه، قائلاً: "ركزنا بشكل كبير طوال المباراة، وهذا هو نتاج عمل الفريق بأكمله".

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