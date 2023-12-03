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لم تحقق منذ أكثر من 100 عام.. أرقام قياسية لنيوكاسل بعد الفوز على مانشستر يونايتد

12/3/2023 7:28:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق نيوكاسل العديد من الأرقام القياسية، بفوزه على مانشستر يونايتد، مساء أمس السبت، لم تحدث منذ أكثر من 100 عام.

وكان نيوكاسل استغل عامل الأرض والجمهور، وحقق انتصاراً على مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، لم يحقق مانشستر يونايتد أي انتصار خارج ملعبه في البريميرليغ أمام فريق بأحد المراكز الـ 8 الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 2021.

وأشارت الشبكة إلى أن آخر فوز لليونايتد كان أمام توتنهام تحت قيادة أوله غونار سولشار آنذاك، ومنذ ذلك الحين خسر الشياطين الحمر 10 مباريات وتعادلوا 3.

وبفوز الأمس، وصل نيوكاسل لـ 3 انتصارات متتالية على مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 101 عام.

ونجح نيوكاسل في الحفاظ على نظافة شباكه 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، للمرة الأولى منذ 126 عامًا.

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