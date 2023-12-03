لم تحقق منذ أكثر من 100 عام.. أرقام قياسية لنيوكاسل بعد الفوز على مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق نيوكاسل العديد من الأرقام القياسية، بفوزه على مانشستر يونايتد، مساء أمس السبت، لم تحدث منذ أكثر من 100 عام.
وكان نيوكاسل استغل عامل الأرض والجمهور، وحقق انتصاراً على مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.
وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، لم يحقق مانشستر يونايتد أي انتصار خارج ملعبه في البريميرليغ أمام فريق بأحد المراكز الـ 8 الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 2021.
وأشارت الشبكة إلى أن آخر فوز لليونايتد كان أمام توتنهام تحت قيادة أوله غونار سولشار آنذاك، ومنذ ذلك الحين خسر الشياطين الحمر 10 مباريات وتعادلوا 3.
وبفوز الأمس، وصل نيوكاسل لـ 3 انتصارات متتالية على مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 101 عام.
ونجح نيوكاسل في الحفاظ على نظافة شباكه 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، للمرة الأولى منذ 126 عامًا.
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