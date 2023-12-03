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رفع علم الإمارات على قمة سولدن الجبلية

12/3/2023 7:28:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع فريق متزلجي الإمارات علم دولة الإمارات على قمة سولدن الجبلية في منتجع سولدن النمساوي على ارتفاع 3040 م، وهي عادة سنوية يقوم بها الفريق عبر رفع العلم على القمم الثلجية احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52.

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