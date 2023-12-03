دبي العطاء تعمل على تحويل التعليم لـ 2.1 مليار شخص في 10 بلدان بحلول عام 2030

في خطوة تهدف من خلالها الى تعزيز التزامها بجعل تحويل التعليم حقيقة قابلة للتحقيق في كل بلد حول العالم، كشفت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، اليوم عن "مسرع حلول التعليم العالمي"، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستساعد الآلية المبتكرة البلدان على تسريع التقدم نحو عام 2030، حيث ستعمل مع شبكة قوية من الاطراف الفاعلة والمنصات الدولية من قطاعي التنمية والتعليم لتحديد وتنفيذ الحلول التي تعالج على أفضل وجه تحديات التحول التعليمي وطموحاتها بشكل جماعي، وتسمح لهم بالاستفادة من أنظمة التعليم المتحولة باعتبارها عامل تمكين أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي مرحلته الأولى، ستسعى كل من دبي العطاء ومؤسسة الآغا خان إلى تسريع وتيرة تحويل التعليم في 10 دول تندرج ضمن برنامج "مدارس 2030" تحت قيادة مؤسسة الآغا خان. وتشمل هذه البلدان أفغانستان والبرازيل والهند وكينيا وجمهورية قرغيزيا وباكستان والبرتغال وطاجيكستان وتنزانيا وأوغندا، والتي تحتضن مجتمعة 2.1 مليار نسمة. إن تحويل أنظمة التعليم الحالية في هذه البلدان من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة لجميع السكان، حيث سيطلق الأطفال والشباب العنان لإمكاناتهم الكاملة من خلال تقديم مجموعة صحيحة من القيم والمهارات والمعرفة والخبرات التي يحتاجون إليها لمواجهة التحديات الحالية ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم.

وجاء الإعلان عن "مسرع حلول التعليم العالمي" خلال كلمة رئيسية ألقاها سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، وذلك ضمن جلسة رفيعة المستوى بعنوان "جلسة الشباب والتعليم: القوة الكامنة للعمل المناخي" جرى تنظيمها في 2 ديسمبر خلال قمة العمل المناخي العالمية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) التي جرى تنظيمها في المنطقة الزرقاء، وذلك بحضور رؤساء دول وعدد من المتحدثين رفيعي المستوى بما فيهم معالي سياوسي سوفاليني، رئيس الوزراء ووزير التعليم، مملكة تونغا؛ ومعالي كوسيا ناتانو، رئيس وزراء توفالو؛ ومعالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالي شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف (COP28)، والسيدة كيتي فان دير هايدن ، الأمين العام المساعد، نائب المدير التنفيذي لليونيسف؛ والأستاذ الدكتور باتريك فيركويجين، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف؛ ومافالدا دوارتي، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر؛ والدكتور أندرو كننغهام، المسؤول العالمي للتعليم في مؤسسة الآغا خان كمحاور وغيرهم.

وفي معرض حديثه عن الفجوات الملحة التي سيعالجها المسرع، قال الدكتور القرق: "إن مسرع حلول التعليم العالمي (GESA) هو آلية فعالة تجسد جوهر الخبرة العملية التي اكتسبتها دبي العطاء على مدى 16 عاماً في تنفيذ البرامج التعليمية على أرض الواقع، بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز فهم المجتمع العالمي للقضايا التي كانت موجودة لفترة طويلة جدًا. نحن واثقون من أن مؤسسة الآغا خان هي الشريك الاستراتيجي المثالي لتنفيذ مثل هذه المبادرة العالمية التي تمثل نظاماً جديداً من الشراكات لإعادة صياغة مشهد التعليم. وسيجمع المسرع قطاع التعليم ومختلف الاطراف الفاعلة المختلفة معًا من أجل تسريع تحويل التعليم في البلدان، وإطلاق العنان للمكاسب الجماعية التي يمكن أن تُسَرع المخرجات الهادفة من أجل مستقبل مستدام ليس فقط للمتعلمين والمدرسين، ولكن للمجتمعات كافة أيضاً."

ما هي آلية عمل البرنامج؟

وسيعمل المسرع، الذي صممته دبي العطاء على تمكين البلدان من إيجاد فرص لتحقيق طموحات التحويل في التعليم الوطني، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة الجماعية والتوجيه لمختلف أعضاء المسرّع. وسيقود المسرع شركاء استراتيجيون يشملون المنظمات متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وبنوك التنمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الجهات. وستقوم هذه الجهات بتقديم المشورة والتوجيه للبلدان بما يتماشى مع طموحاتها الوطنية واحتياجات سوق العمل من أجل تزويد الجيل القادم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتأدية دور محوري في توجيه اقتصاداتها نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

ويهدف "مسرع حلول التعليم العالمي" إلى دفع الدعم الفني الموجه للبلدان لتحديد وتسريع الحلول المرنة والقابلة للتكيف بما يتماشى مع تطلعاتها الخاصة لتتناسب مع رؤيتها بهدف تمكين تحويل الأنظمة في وقت أقصر بكثير من النهج التقليدية. ومن شأن هذه الآلية الفعالة أن تغير بشكل مؤثر الطريقة التي يمكن بها لقطاع التعليم العالمي أن يعمل معاً على نطاق عالمي من خلال تزويد البلدان المشاركة بنهج أكثر كفاءة وتأثيراً وفي الوقت المناسب من أجل تسريع التقدم حتى عام 2030، وذلك من خلال نظام بيئي يعتمد نهج "مجتمع واحد" لتحويل التعليم.

مايكل كوشر، المدير العام لمؤسسة الآغا خان: "باعتبارنا شركاء لدبي العطاء منذ فترة طويلة، يسعدنا أن تتم دعوتنا كشركاء استراتيجيين لإطلاق مسرع حلول التعليم العالمي. لقد استلهمنا رؤية مسرع حلول التعليم العالمي للاعتراف وتحفيز الطاقة الجماعية والحكمة من المتعلمين والمدرسين والمجتمعات والشباب والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في العالم لمعالجة التحديات التعليمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا من خلال نهج أكثر شمولاً وتسريعًا. ومن خلال مسرع حلول التعليم العالمي، وشراكتنا المستمرة مع دبي العطاء، نحن على استعداد للمشاركة في إطلاق مسارات جديدة للتحول التعليمي عبر المدارس والأنظمة والمجتمعات لتحقيق نتائج مفيدة للبشرية والكوكب بحلول عام 2030 وما بعده."

وسيشمل دعم المسرع للبلدان العمل على مستوى الأنظمة جنباً إلى جنب مع الحكومات مع التركيز على المتعلمين والشباب والمدرسين وأولياء الأمور والمجتمعات، وذلك من خلال التعاون عبر مختلف القطاعات وضمان مواءمة جهود البرامج والبحث وحشد الدعم مع أهدافهم.

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول "مسرع حلول التعليم العالمي" (GESA) خلال قمة "ريوايرد" التي ستُعقد في 8 ديسمبر في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف في مركز "كونكت" للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي. وستجمع القمة أكثر من 200 متحدث من مختلف القطاعات لترسيخ دور تحويل التعليم ليكون في صميم العمل المناخي بشكل جماعي.

المركز العالمي للتكيف ودبي العطاء يعلنان عن الشراكة خلال القمة العالمية للعمل المناخي

وخلال الحدث نفسه، أعلن كل من الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف، البروفيسور باتريك فيركويجين، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، سعادة الدكتور طارق محمد القرق عن شراكة مؤسسية لدمج التكيف المناخي في أجندة التعليم والعكس كذلك إدراج أجندة التعليم في أولويات التكيف مع المناخ. ويأتي هذا الإعلان عقب زيارة الدكتور القرق إلى مكتب المركز العالمي للتكيف العائم في روتردام في يونيو 2023.

وقال البروفيسور باتريك فيركويجين، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف: "للشباب دور حاسم يلعبونه في تحويل مجتمعاتنا نحو مستقبل مرن ومنخفض الكربون. إن إشراكهم بشكل فعّال هو أمر بالغ الأهمية لأنهم سيتحملون وطأة التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وذلك على الرغم من أنهم لم يساهموا إلا بالقليل في أسبابه. وعندما يُمنح الشباب الفرصة لفهم التكيف مع المناخ، سيدركون نتائجه الإيجابية. إنهم يعلمون تكلفة التقاعس عن العمل؛ إنهم يرون المكاسب الإيجابية من اتخاذ إجراءات التكيف ويشاركون فيها. لذلك، من الضروري استقطاب أصواتهم إلى الحوارات وتوعيتهم حول كيفية قيادة الحلول. ويسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع دبي العطاء في هذه المهمة الهامة، حيث تسعى كلتا المؤسستين جاهدة إلى المساهمة بنشاط في تطوير مجتمع عالمي أكثر مرونة."

وقال الدكتور القرق:“إن دمج التكيف المناخي في أجندة التعليم هو السبيل الرئيسي نحو مستقبل مستدام، حيث أن التعليم هو الأساس لتنشئة جيل متمكن من الأطفال والشباب الذين يقدرون الاستدامة ويتبنونها ويدافعون عنها بقوة. إن شراكتنا مع المركز العالمي للتكيف هي شهادة على التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع الأطراف الفاعلة العالمية التي يمكنهم تسريع التقدم نحو مهمتنا المتمثلة في جعل تحويل التعليم حلاً حاسمًا ليس فقط للتكيف مع المناخ، بل أيضاً للعمل المناخي."





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