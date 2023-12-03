إطلاق صاروخ من سوريا نحو مرتفعات الجولان... والجيش الإسرائيلي يرد

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من سوريا ضرب مرتفعات الجولان اليوم الأحد. وقال الجيش إن إسرائيل ردت باستهداف الموقع الذي أطلق منه الصاروخ.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، أطلق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه قرية في شمال إسرائيل، حيث ضرب أرضا غير مأهولة.

وردت المدفعية الإسرائيلية على إطلاق الصاروخ بإطلاق النيران على عدة مواقع في لبنان. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في أي من الجانبين.

وازدادت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي التي شنتها حركة حماس من قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين. وهذا التصعيد هو الأسوأ منذ حرب لبنان عام 2006.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز